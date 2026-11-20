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MotoGP | Martin: "Se non sei al 100%, è difficile andare forte a Portimao. Speravo di avere qualcosina in più"

Jorge Martin ha evitato per un soffio di dover passare dalla Q1 del GP del Portogallo e riconosce che il circuito dell'Algarve è tra quelli che gli risultano complicati quando non è al massimo.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 20 nov 2026, 18:30

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martin Non ha avuto un venerdì facile a Portimao. Il pilota spagnolo arrivava al Gran Premio del Portogallo fiducioso di essere vicino al 100% fisicamente, ma questo venerdì ha incontrato più difficoltà del previsto, imbattendosi in una delle piste più fisiche del calendario della MotoGP, che ha persino fatto sì che Maverick Vinales decidesse di chiudere anticipatamente il suo weekend.

Il pilota dell'Aprilia ha disputato una buona mattinata in una sessione meno impegnativa, chiudendo secondo nella FP1, ad appena 142 millesimi dal suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi. Ma nel pomeriggio, quando i piloti hanno spinto per cercare l’accesso diretto alla Q2, ha faticato di più. "Martinator" è stato per parte della sessione fuori dal taglio, e solo un ultimo giro in 1'37"758 gli è servito per rientrare, in decima posizione, eliminando per un decimo su Ai Ogura.

"Tipico venerdì", ha esordito Martín parlando con i media, tra cui Motorsport.com. "È chiaro che Portimao è una pista in cui, se non sei al 100% fisicamente, mentalmente è molto difficile andare forte. Al mattino ero molto scollegato, ma nel pomeriggio ho ritrovato un po’ il feeling. Alla fine ho chiuso a qualche decimo da Marco, che è stato un po’ il riferimento ovvio, quindi non è poi così male. Credo che abbiamo fatto un grande passo avanti alla fine della sessione pomeridiana, e vediamo se per domani posso fare un altro passettino".

Durante la prima sessione di prove libere, si è visto Martin fare gesti per sciogliere la tensione in una mano e in un braccio. Il madrileno lo ha spiegato: "È la conseguenza di queste ultime settimane. In questa parte di campionato, arrivare in queste condizioni non è l’ideale ed è chiaro che mi fa male tutto. Mi fanno male le mani, mi fa male la schiena, mi fa male tutto, però va bene, fa parte del mio lavoro. Non è una scusa, devo cercare di rendere con quello che ho al 100%, cioè, per quanto posso".

"È chiaro che non sono al 100%, ma se sono all’80% allora farò l’80%, ed è quello che sto cercando di fare. Non è la pista migliore, ripeto, per non essere al massimo perché con tutte le salite e le discese c’è molto rischio ovunque, e non puoi deconcentrarti in nessun punto perché è pericoloso. Però questa è la situazione che ho ed è con questo che sto lottando".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogato sul fatto che si aspettasse qualcosa di più dal punto di vista fisico, Martin ha ammesso di sì: "Mi aspettavo un pochino di più, ma è chiaro che non c’è nulla che assomigli a guidare una MotoGP. A casa potevo fare una vita normale, tutti i miei allenamenti normalmente, ma guidare una MotoGP è un altro livello, e ancor di più su questa pista. Credo che sia molto dura, ma come ho detto non è una scusa. In moto, per quanto riguarda il dolore, alla fine non ne ho nemmeno tanto, perché con l’adrenalina copri tutto, però è vero che ora sono distrutto e quello che voglio è andare a riposare, perché domani ho già una gara".

Il pilota di San Sebastian de los Reyes ha chiaro cosa gli manchi per lottare per la vittoria nella gara corta: "Esattamente quattro decimi. Per fortuna, sembra che quello che perdo sia nell’ultimo settore, quindi questo è positivo perché è molto focalizzato lì. Dovrò concentrarmi su come migliorare, perché credo che nel resto del circuito vada abbastanza bene. Credo che sia sul ritmo sia nel time attack sia quella differenza di quattro decimi ciò che adesso mi tiene lontano dalla lotta per la vittoria".

"Si possono trovare quei quattro decimi, anche se tutti migliorano anche, quindi magari ora sono quattro, ma domani sono due in più, quindi non lo so. Io sto dando il massimo, farò quello che potrò finché finirà l’anno. È chiaro che trovare energie in questa parte della stagione è molto più complicato, trovare la motivazione è molto difficile, però va bene, è il mio lavoro e farò quello che potrò per continuare a migliorare".

Motorsport.com ha chiesto al campione del 2024 se il fatto che diversi piloti siano in un gruppo, incluso Marc, possa aiutarlo o penalizzarlo in vista di portare la lotta per il titolo alla domenica dal suo punto di vista, al che ha risposto: "Credo che devo cercare di essere più veloce, se non sono veloce non ha senso pensare al campionato, quindi l’importante ora è concentrarmi su come essere più competitivo, cercare di lottare con i primi per vincere, ed è l’unica cosa su cui devo concentrarmi".

Infine, sul fatto che la battaglia avuta con Marc Marquez nella Sprint d’Australia, in cui ha finito per infortunarsi, possa servirgli da apprendimento e lezione, ha risposto: "Sicuramente si impara da tutto, in Australia ero un pochino agitato, la moto non andava come avrei voluto e stavo guidando oltre il limite. È chiaro che questo è qualcosa che ho imparato dal passato, ho imparato, purtroppo dalle cadute, che non bisogna guidare oltre il limite. Spero di trovarmi nella stessa situazione, perché alla fine lottare testa a testa con Marc è sempre bello, quindi speriamo di trovarcelo domani", ha concluso.

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