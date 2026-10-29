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MotoGP | Martin: "Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso"

Jorge Martín è stato dichiarato "fit ma da rivedere2 dal direttore medico della MotoGP e potrà prendere parte alla FP1 del GP della Malesia, anche se lo stesso pilota ammette che le sue condizioni non sono le più ideali.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 29 ott 2026, 07:59

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Jorge Martin è arrivato una settimana fa in Australia da leader del Mondiale, ed è uscito sabato in ambulanza verso un ospedale di Melbourne dopo essersi fratturato la base del radio del braccio destro, all'altezza del polso e molto vicino alla mano destra, con cui si gestisce la manopola del gas, il freno anteriore e le grandi inerzie delle MotoGP.

Questo giovedì, nel centro medico del paddock di Sepang, Martin ha ricevuto il "fit to review" da parte del dottor Angel Charte, che permetterà al pilota dell'Aprilia di scendere in pista per la FP1 di venerdì mattina e, poi, insieme al medico, decidere se proseguire in o tornare definitivamente a casa.

"Abbiamo fatto il primo passo, che era provare a correre", ha spiegato Jorge Martín in un primo incontro con i media dopo l'infortunio di Phillip Island. "Poi vedremo come proseguirà il fine settimana", ha aggiunto.

La radiografia della mano destra del pilota rivela una frattura nella parte bassa del radio 'non completa', secondo i medici, il che significa che l'osso non si è spostato, che è la chiave per capire perché il pilota abbia ricevuto l' 'idoneità' per scendere in pista, dato che qualsiasi spostamento, per quanto minimo, avrebbe richiesto un intervento chirurgico.

"L'unica cosa che so è che ho il polso rotto", ha detto il pilota di Aprilia, con evidenti segnali di non stare attraversando il suo momento migliore, ancora una volta. "Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso", ha detto per dissipare i dubbi sul fatto che solo la lotta per il campionato lo abbia portato fino a Sepang.

Una lotta che non solo sarà molto complicata con una frattura, ma che dovrà affrontare contro un rivale di altissimo livello, esperto e che si è portato leader in Australia con 10 punti di vantaggio, che di nome fa Marc Marquez.

"Non sono molto ottimista, credo che sarà molto complicato", ammette Martin.

Il pilota spagnolo non ha potuto recuperare in modo molto evidente dallo scorso fine settimana, dato che ha avuto solo quattro giorni per fare riabilitazione in Malesia, tuttavia è disposto a provarci. "Mentalmente cercherò solo di guidare domani (venerdì). Da lì, vedremo. Non sono molto ottimista sulla possibilità di poter correre. Ma il corpo umano è un mistero, e sono migliorato molto negli ultimi giorni", assicura, prima di ammettere che "due giorni fa avrei detto che era impossibile salire sulla moto".

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