MotoGP | Martin: "Se continuo così, la leadership non durerà molto"

Jorge Martín è riuscito ad uscire da leader del Mondiale MotoGP dal Gran Premio di Germania al Sachsenring. Lo spagnolo ha preso il comando della classifica generale ad Assen, dopo i problemi di Marco Bezzecchi, e andrà in vacanza con un vantaggio di 14 punti su Ai Ogura e di 18 su Marc Marquez, vincitore della gara di questa domenica. Se ne va da leader, ma, certo, anche senza le migliori sensazioni.

E infatti questo fine settimana non è stato affatto il migliore in termini di aspettative per "Martinator". Già da venerdì ha avvertito problemi di feeling in sella alla sua Aprilia, che si sono confermati sabato: nono sulla griglia di partenza e sesto nella Sprint. Per questa domenica ha apportato alcune modifiche nel Warm-Up per migliorare nella gara lunga.

Un qualcosa che ha dato risultati a metà: Martin ha concluso quinto, davanti a Pecco Bagnaia, che ha dovuto contenere negli ultimi giri, ma approfittando anche delle cadute davanti a lui di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, e finendo molto lontano da Pedro Acosta, che lo ha distanziato di più di 5 secondi.

Dopo la gara, il pilota di San Sebastián de los Reyes ha spiegato ai media, tra cui Motorsport.com, che al Sachsenring ha avvertito la mancanza di chilometri che si porta dietro con la RS-GP, dopo tutti i problemi che ha sofferto nel 2025.

"Adesso è il momento in cui sto notando che mi manca ancora girare con l'Aprilia. A inizio anno si notava meno, ma ora, sicuramente, mi manca qualcosa in più. In una gara senza cadute avrei finito settimo", ha chiarito Martin per cominciare.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono contento di essere leader del Mondiale, ma se continuo a fare gare così, il primato non durerà a lungo. Sono leader più per gli errori degli altri che per i miei meriti. È stato un fine settimana solido, senza errori, ma siamo molto lontani dai primi e dalle altre Aprilia. Almeno, sono riuscito a tenere Pecco dietro senza commettere errori", ha commentato.

Per il madrileno, una delle chiavi per la seconda metà della stagione può essere non introdurre molti cambiamenti sulla moto e partire da una base chiara: "Aprilia porta molte cose ad ogni gara, perché lavora molto a casa, ma bisogna ridurre al minimo gli esperimenti. Se ho una buona base della moto so come guidare, ma nella mia parte del box stiamo toccando molto la moto, per adattarla ad ogni pista. La mia moto attuale è molto diversa da quella che ho guidato ad Austin o in Brasile".

In vista della lotta per il titolo, Martin è consapevole della sfida che potrebbe avere davanti dopo la vittoria di Marquez questa domenica: "La sfida di battere il miglior pilota della storia è enorme; se riuscirò a lottare con lui fino alla fine sarà già incredibile", ha concluso.