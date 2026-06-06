MotoGP | Martin sconsolato: "Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro"

Jorge Martin è uno degli esempi dei problemi che sta affrontando l'Aprilia nel Gran Premio d'Ungheria di MotoGP di questo fine settimana. La moto di Noale per ora è stata superata dalle Ducati a causa di diversi problemi, tra cui la mancanza di grip. E nel caso dello stesso pilota spagnolo, la verità è che anche la mancanza di feeling con la RS-GP sta giocando un ruolo chiave.

Il campione del mondo del 2024 ha iniziato la giornata qualificandosi come terza Aprilia, ottavo, dietro a Marco Bezzecchi e Raul Fernandez. La partenza della Sprint non è stata male in vista di una rimonta, ma un errore nel tentativo di superare Diogo Moreira gli ha fatto perdere dei secondi fondamentali. Alla fine, il pilota di San Sebastián de los Reyes è riuscito a superare il brasiliano, ma solo per salvare un sesto posto che sembra insufficiente, trovandosi ora a 20 punti dal suo compagno di box, Marco Bezzecchi, nella classifica generale.

"Oggi non dovevo sbagliare. Sono partito bene, ma nei primi giri ho faticato un po'. Ho provato a superare Diogo Moreira, ma ero un po' troppo avanti, sono finito all'esterno e ho dovuto perdere più di un secondo. Lì ho perso un po' il treno. Ho comunque continuato a spingere fino alla fine, sembrava che potessi recuperare posizioni nella lotta per il podio, ma ho commesso un altro errore e sono andato largo", ha esordito Martin parlando della Sprint su DAZN.

"Il feeling non è fantastico, dobbiamo continuare a lavorare per ritrovare quella fiducia che mi permetta di guidare in modo più naturale. Ma il bilancio è positivo. Dobbiamo fare un piccolo passo avanti, ma non sono così lontano come sembra".

"Solo nel primo settore perdo tre o quattro decimi al giro. Poi, nel secondo, sono tra i più veloci. Nelle curve veloci mi trovo benissimo, ma quando si tratta di frenare e ripartire, non è il nostro forte. Ma comunque ci sono altre Aprilia davanti, quindi significa che c’è qualcosa che non sto facendo bene. Abbiamo tutto il pomeriggio per capire in che modo la squadra possa aiutarmi, affinché le cose vadano un po’ meglio", ha proseguito.

In vista di domenica, tuttavia, il #89 non esclude un podio, anche se non per i motivi che pensa il suo capo, Paolo Bonora, ovvero la convinzione che le moto di Noale migliorino con la gomma media: "Per domani, lottare per il podio può essere un'opzione realistica. Finora, da quello che si è visto, non credo che la gomma media posteriore possa darmi ciò che mi manca. È più un problema con la gomma anteriore. La sento, ma mi si chiude continuamente. Quindi, bisogna vedere come farla funzionare meglio. Non ci sto riuscendo. Per quanto riguarda la gomma posteriore, proveremo la media come tutti, ma credo che anche l’opzione morbida sia possibile".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Successivamente, durante l'incontro con i giornalisti, tra i quali c'erano anche quelli di Motorsport.com, "Martinator" ha fornito ulteriori dettagli sulla sua gara: "Non è stata la giornata più facile della mia carriera, ma nemmeno la più complicata. Faccio fatica a far lavorare la gomma anteriore. L’importante è migliorare le mie sensazioni, e se le miglioro potrei lottare per il podio".

"Sono partito in mezzo al gruppo e non sapevo dove andare. Ma sono riuscito a superare diversi piloti fino a quando ho raggiunto Moreira, e lì sono andato largo. Poi mi è successo di nuovo, e questo è il risultato del non sentirmi del tutto a mio agio. Su questo circuito è molto facile commettere errori, e qui gli errori ti costano posizioni. Spero di essere più pronto domani", ha proseguito.

Infine, ha analizzato i problemi dell’Aprilia a Balaton Park, sottolineando che ha una moto diversa da quella del suo compagno, Marco Bezzecchi: "La moto è molto buona in termini di aerodinamica, ma quando la perdiamo, le cose si complicano. Marco ed io guidiamo moto diverse in questo momento, quindi devo seguire un po' la mia strada", ha concluso.