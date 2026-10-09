MotoGP | Martín: "Qualcosa non quadra e Márquez ha un ritmo migliore. Me l'aspettavo"

Jorge Martín ha fatto registrare un ottimo inizio di weekend in Indonesia, approfittando del netto dominio dell’Aprilia sul circuito di Mandalika, pista in cui fa il suo ritorno la gomma posteriore Michelin con carcassa rinforzata.

Questo, in teoria, rappresenta il tallone d’Achille di Marc Márquez, e l'aspetto in cui le RS-GP fanno la differenza con un ampio margine nel secondo settore; il leader della classifica generale si è dimostrato competitivo nonostante fosse venerdì, senza disporre di dati sulla moto del 2025, dato che non ha corso a Lombok. Ma vuole di più.

Come sta accadendo ogni venerdì di questa stagione, non è stata una giornata facile per ‘Martinator’, che ha ancora ampi margini di miglioramento. Ma forse l’indicatore migliore è la sua posizione nella classifica, tenendo conto di questo aspetto: dopo essersi piazzato terzo nelle Libere 1 del mattino, lo spagnolo si è ripetuto al pomeriggio, in questo caso a due decimi dal suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, e a quattro dal punto di riferimento, Raúl Fernández.

Al termine delle prove, il pilota di San Sebastián de los Reyes ha dichiarato ai media, tra cui Motorsport.com, di essere stato chiaramente veloce, ma che ciò non toglieva il fatto che fosse stato un venerdì come tanti altri, con diverse complicazioni.

"Qui siamo molto veloci. Non sono stato il più veloce, né sul giro singolo né sul ritmo di gara, quindi per ora non sono uno da temere troppo. Ma è vero che è venerdì su un circuito nuovo per me con l'Aprilia e il venerdì faccio sempre fatica; oggi non ha fatto eccezione, ho faticato”.

"È vero che sono terzo, e questo è sempre positivo. Ma durante tutta la sessione pomeridiana ho faticato molto con la ruota anteriore, non sapevo perché ma mi si chiudeva ovunque. Quando abbiamo montato gomme nuove per il ‘time attack’, tutto è tornato alla normalità, quindi su questo sono tranquillo".

"Se fosse stato davvero un problema di assetto, sarebbe stata una seccatura, ma sembra che l’abbiamo risolto e che fosse un un guaio legato alle gomme. Anche se è vero che non sono arrivato con la fiducia necessaria per spingere al massimo nel ‘time attack’”.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con Marc Márquez quinto e su uno dei pochi circuiti in cui non ha mai vinto né è mai salito sul podio in una gara lunga, l’Indonesia si presenta come la grande occasione per guadagnare punti su di lui.

Ma il #89 non si fa illusioni: "Marc è a sette decimi dal primo, ma a due decimi da me, quindi non c’è poi tanta differenza. Ovviamente, oggi Raúl ha avuto la giornata giusta e si è trovato perfettamente a suo agio. Quindi ora tocca a noi lavorare per avvicinarci a lui. Ma credo che Marc sia allo stesso livello mio, anzi, in termini di ritmo è persino migliore. Sapevo che avrebbero sistemato la moto e che non sarebbe stato come gli altri anni".

Alla domanda se Raúl Fernández, leader della giornata, sia un rivale o un compagno, nonostante faccia parte della squadra di Noale e Martín si stia giocando il titolo, il Campione del 2024 ha risposto: "È un rivale. Come tutti quelli che sono in pista. L’unico compagno che ho è Bezzecchi, ed è il primo che vuole battermi. Qui siamo tutti rivali, e bisogna lottare contro tutti".

Così, Martín spera di avere, ancora una volta, margine di miglioramento per domani: "Sono ottimista. Miglioro sempre molto a livello di elettronica, più che di assetto, perché la moto funziona e bisogna intervenire poco. Andremo anche a vedere che moto hanno Bezzecchi e Raúl, e se c’è qualche differenza sicuramente la proveremo domani. Loro due stanno facendo la differenza più di me, quindi c’è qualcosa che non quadra. Vediamo come risolvere la questione".

«Quando arrivo su una pista dove non ho mai corso, se fin da subito mi sento a mio agio, è importante. Perché posso concentrarmi su un problema specifico e questo mi aiuta a migliorare più in fretta. Oggi sono andato veloce ma non mi sentivo a mio agio, quindi credo di avere margini di miglioramento, e spero di fare quel salto di qualità che di solito faccio dal venerdì al sabato, perché sarà importante per lottare per la vittoria. Raúl ora è quello che ha il ritmo migliore".

Interrogato sulle condizioni del suo avambraccio, ha confermato di avere buone sensazioni: "Sto bene. Sto mettendo in pratica qualche trucchetto, che però non rivelerò. Ma sto utilizzando una tecnica che mi sta dando ottimi risultati".