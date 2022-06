MotoGP | Martin punge: "Ero sempre io, ma guidavo una moto non mia"

Carica lettore audio

Paolo Campinoti, proprietario del Prima Pramac Racing, dopo la gara di Barcellona ha esclamato: "Martin è tornato!". Effettivamente, lo spagnolo si è finalmente messo alle spalle un periodo con più ombre che luci, piazzandosi sul secondo grandino del podio, favorito anche da un clamoroso errore di Aleix Espargaro, ma al termine di una gara da protagonista.

Il diretto interessato però sembra vederla diversamente. Il madrileno è infatti convinto di non essere stato lui ad aver vissuto un periodo negativo, ma che a complicargli la vita siano state delle scelte sbagliate dal punto di vista tecnico, come ha spiegato a caldo ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

"Solo a Le Mans ho avuto un problema fisico. Nelle altre gare è successo veramente di tutto. Solo una caduta penso che sia stata per colpa mia. In realtà, mi mancava velocità perché guidavo una moto non mia, vicina a quella di un altro pilota, ma non mi trovavo bene. Qui abbiamo deciso di tornare indietro ed abbiamo visto cosa è successo. Non ero andato da nessuna parte, sapevo di essere sempre lo stesso 'Martinator'", ha detto Martin.

Come detto, oggi c'è stato un bel regalo da parte di Espargaro, che ad un giro dalla fine pensava che la corsa fosse già finita e quindi ha colpevolmente rallentato, cedendogli la seconda piazza. Un momento che però gli ha anche regalato qualche attimo di apprensione.

"Non sono neanche riuscito a vedere che alzava la mano, perché ha subito alzato gas. E' stato anche un po' pericoloso, perché non me l'aspettavo che rallentasse così. Pensavo che avesse rotto il motore e quindi anche io ho rallentato per risparmiare un po' il mio all'ultimo giro, perché ho pensato al caldo e mi sono ricordato quando a Bagnaia si era rotto a Jerez qualche anno fa. Per fortuna è andata bene".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin è grande amico del pilota dell'Aprilia, quindi gli è stato chiesto se proverà a consolarlo in qualche modo: "Non gli devo dire niente, perché lui ha più esperienza. Ha fatto un grande errore, ma qui al Momtmelò succede spesso che i piloti sbaglino all'ultimo giro. E' un peccato per lui, è stato un bell'avversario oggi, ma non avrei mollato niente neanche all'ultimo giro e penso che ci avrei provato alla curva 10".

Il suo si può considerare un risultato che vale doppio, visto che domani volerà a Modena per sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere un problema ad una mano che lo tormenta ormai da tempo.

"Verso il 18° o 19° giro ho iniziato un po' a soffrire, però quando ho visto che arrivava Zarco, anche se mi faceva male e non avevo più forza, ho ricominciato a spingere. Alla curva dieci ho dovuto fare anche un salvataggio con il gomito, ma è stata una buona gara e fisicamente sono stato meglio in questo weekend. Peccato che mi devo operare, perché arriva il Sachsenring che è una delle mie piste preferite", ha concluso.