MotoGP Indonesia
MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"
Il pilota dell'Aprilia può anche essere stato battuto sia da Bezzecchi sia da Fernandez a Mandalika, ma ritiene di essere ben posizionato per la fase finale della stagione.
Rachit Thukral
Pubblicato: 13 ott 2026, 09:06
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Il leader della classifica iridata della MotoGP, Jorge Martin, è fiducioso di poter rimanere competitivo negli ultimi cinque round della stagione, insistendo sul fatto che le sue difficoltà sono ormai alle spalle.
Lo stato di forma del pilota dell'Aprilia è oscillato molto da circuito a circuito nel corso dell'anno, con diverse prestazioni solide intervallate da weekend in cui era inspiegabilmente fuori ritmo.
Dopo il rientro dalla pausa estiva, ha subito ritrovato la forma con una vittoria ed un secondo posto a Silverstone, per poi arretrare ad Aragon e perdere ulteriore terreno a Misano a causa dell'arm pump.
Tuttavia, "Martinator" ha concluso gli ultimi tre Gran Premi sul podio, con il terzo posto ottenuto domenica scorsa a Mandalika che gli ha permesso di riprendersi la leadership su Marc Marquez della Ducati.
Anche se non è riuscito ad eguagliare il ritmo dei suoi compagni di marca Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, primo e secondo sull'isola di Lombok, Martin ha tratto incoraggiamento dal suo risultato in Indonesia e ritiene di essere ben posizionato nella volata per il titolo.
"Sono felice di aver conquistato il mio terzo podio consecutivo con Aprilia; è davvero bellissimo", ha detto il campione 2024. "Sento di avere la fiducia per essere veloce in tutte le gare che restano. Di sicuro, ci sono state gare in cui pensavo che avrei faticato e, in effetti, ho faticato".
"Ora sento che non farò più fatica. Sarò davvero competitivo e sono molto concentrato su ciò che verrà". Martin era emerso come favorito per la vittoria nella sprint di Mandalika dopo che sia Bezzecchi sia Fernandez erano stati eliminati nella mischia del primo giro.
Tuttavia, la pressione della gomma anteriore calata al di sotto dei valori minimi imposti dalla Michelin ha compromesso pesantemente la sua gara, prima che un errore nel finale mettesse fine ad ogni possibilità di vittoria. Alla fine ha chiuso quarto, mentre il rivale per il titolo ha ottenuto una vittoria inattesa su uno dei circuiti più sfavorevoli alla Ducati.
Sebbene Martin fosse deluso per l'occasione mancata, ha sottolineato che stava solo diventando più veloce con il progredire della stagione.
"Ho perso una grande occasione per vincere la Sprint, ma queste sono le corse; a volte vinci e a volte impari", ha detto. "Domenica è stata una grande giornata. Ci siamo ripresi la leadership. Mancano ancora cinque gare. Sento di essere ogni volta più veloce per lottare per il titolo".
Perché Martin è stato la seconda Aprilia più lenta
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sebbene Martin fosse entusiasta del suo risultato di domenica, soprattutto con Marquez soltanto sesto, ha sprecato un'occasione per allungare sul suo rivale in classifica. In effetti, Jorge non ha guadagnato nemmeno un punto su Marc nell'intero weekend, con il distacco tra i due che è rimasto lo stesso di prima dell'Indonesia.
Se il risultato della Sprint ha avuto un ruolo, Martin ha anche accusato per tutto il weekend una mancanza di passo rispetto ai suoi compagni di marca Bezzecchi e Fernandez, e ha chiuso il Gran Premio a quasi sette secondi dalla vetta.
Avendo saltato il GP d'Indonesia dello scorso anno per infortunio, lo spagnolo ha detto che la mancanza di esperienza sulla RS-GP a Mandalika lo ha messo in difficoltà.
"Sembra che nelle curve veloci loro riuscissero a portare più velocità con meno spin, mentre io pattinavo come un matto. È per questo che cercavo di prendermi dei rischi, cercavo di recuperare tempo", ha spiegato.
"Di sicuro, sono migliorato molto durante il weekend rispetto al primo giorno, ma mi sono mancati un po' di giri. Forse la scorsa stagione loro avevano già fatto un passo avanti, e questo fine settimana io cercavo di raggiungerli. A volte sento che quando non ho corso su una pista l'anno prima, faccio fatica ad eguagliare la loro velocità. Ma altre volte non soffro".
"Quindi, questa è andata così. Non ho tirato fuori quel qualcosa in più dall'Aprilia, che stava andando benissimo, ma sono felice del risultato".
Martin spera che l'ultimo briciolo di prestazione che gli è mancato non gli costi caro nella lotta per il campionato.
"La costanza sarà molto importante, la velocità sarà super importante, e anche essere intelligenti", ha detto. "Manca qualcosa in ogni gara, manca un pochino in ogni gara. Spero che questo non sia ciò che mi rimpiangerò dopo la fine della stagione, ma siamo sempre lì, facciamo sempre punti, quasi sempre sul podio".
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