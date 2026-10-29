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MotoGP Malesia
MotoGP | Martín potrà girare nelle Libere 1, poi verrà rivalutato dai medici
La visita effettuata giovedì mattina a Sepang ha dato una buona notizia al pilota dell'Aprilia, che nonostante il polso infortunato ha avuto l'ok dai dottori per prendere parte alla prima sessione di prove, per poi essere visitato nuovamente.
Francesco Corghi
Pubblicato: 29 ott 2026, 05:59
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Jorge Martín potrà prendere parte alle Prove Libere 1 del GP della Malesia, poi le sue condizioni fisiche verranno rivalutate.
Infortunatosi al polso destro lo scorso sabato in seguito alla caduta di cui era stato protagonista nella Sprint della MotoGP in Australia, lo spagnolo si è recato a Sepang con l'intenzione di essere in griglia, anche perché la lotta per il titolo Mondiale contro Marc Marquez è tutt'altro che conclusa.
Giunto in pista di buon'ora, l'alfiere dell'Aprilia è andato subito dai medici della serie per le visite di controllo e il responso è subito stato incoraggiante, considerando le sue condizioni.
Per il Campione del Mondo 2024 c'è quindi il via libera a salire in sella alla propria RS-GP26 e affrontare la sessione di venerdì mattina, dopo la quale dovrà sottoporsi a nuovi esami e visite per capire se potrà continuare il fine settimana, oppure fermarsi.
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