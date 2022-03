MotoGP | Martin: "Pole frutto di una grande strategia"

Carica lettore audio

Chi si attendeva una Ducati ufficiale in pole a Lusail sarà rimasto deluso. La prima fila dello schieramento di partenza, infatti, vedrà due Desmosedici nella prima e seconda casella: quelle di Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Il pilota del team Pramac è stato il grande protagonista del sabato del Qatar grazie ad un giro perfetto che gli ha regalato la quinta pole in carriera.

Jorge ha estratto il massimo potenziale riuscendo a far segnare settori record sia nel T1, che nel T2 e T3 ed ha poi sfruttato al meglio la scia della Honda di Pol Espargaro per transitare sul traguardo fermando il cronometro sul tempo di 1’53’’011.

Al termine della sessione Martin ha espresso tutta la propria soddisfazione per una pole ottenuta grazie anche ad una grande strategia.

“Sono contento, ho fatto un grande giro. Non mi aspettavo di essere in pole anche se sapevo che con la gomma nuova avrei avuto qualcosa in più. Inoltre avevo anche Pol davanti. Tutti i tasselli sono andati al loro posto. Abbiamo adottato una grande strategia”.

Nonostante la felicità per quanto ottenuto oggi, il pilota del team Pramac non è apparso pienamente soddisfatto. Martin, infatti, ha ammesso di non essere ancora al 100% con l’assetto per la gara e di soffrire con l’aderenza.

“Domani sarà una gara difficile e credo che saremo in molti a poter lottare per il podio. Non sono fiducioso. Spero di poter fare un passo avanti con il set-up e l’elettronica per poter faticare meno nel finale di gara. È stato un fine settimana un po' strano rispetto al solito. Alcuni run sono andati bene, altri meno. È mancata la costanza. Stiamo provando molti assetti per migliorare il grip e soffriamo in alcuni punti”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: MotoGP

“Anche se in FP3 sono riuscito a percorrere 23 giri senza patire particolarmente con l’anteriore ancora ci manca qualcosa. Io ho problemi di aderenza, ma spero di poter migliorare in vista della gara”.

Il primo poleman dell’anno ha poi spiegato come non sia ancora certo della scelta di gomme per domani. Il dubbio per Martin è tra la mescola morbida e quella media.

“Sarà importante decidere la gomma posteriore giusta. Mi sento a mio agio sia con la morbida che con la media, con entrambe sto andando bene, ma i piloti Suzuki hanno fatto un grande passo avanti così come Marc Márquez ed Enea Bastianini”.

"Non sono ancora sicuro di quali gomme userò, entrambe le mescole funzionano bene. La morbida dura 15 giri, mentre la media è più stabile ma è meno veloce. Dovremo vedere quale useremo per arrivare fino alla fine della gara".

In una giornata nella quale a mancare clamorosamente sono state le Suzuki, Martin ha sottolineato come il motore della sua Ducati lo abbia soddisfatto anche se c’è qualche piccolo aggiustamento da fare.

“Sono contento del mio motore. Sono in pole e questo significa che abbiamo un grande potenziale, ma ci manca ancora qualcosa in accelerazione e non sono molto a mio agio perché al momento è ancora difficile gestire la gomma. Ad ogni modo penso che il potenziale ci sia e sono contento. Darò il massimo con il pacchetto a mia disposizione”.