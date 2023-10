MotoGP | Martin: "Penso che potrò recuperare ancora su Pecco"

Dimenticare Mandalika o, forse, ricordarla bene per cercare di non ripetere lo stesso errore. Jorge Martin è pronto ad affrontare il Gran Premio d'Australia che si terrà come sempre a Phillip Island, una delle piste preferite dalla maggior parte dei piloti.

Preferenze a parte, per Martin l'obiettivo non sarà quello di godersi il fine settimana, ma quello di rimettere in piedi la rimonta che, al termine della Sprint in Indonesia, lo aveva portato in testa al Mondiale.

Nel corso della conferenza stampa dedicata ai piloti svolta nella mattinata odierna, lo spagnolo del team Pramac Ducati ha ammesso di aver faticato a mettere da parte i pensieri legati all'errore che lo ha portato a cadere a Mandalika.

"Non è stato facile", ha esordito Martin. "Quella sera avevo la testa piena di pensieri, ma sono molto felice di essere già in pista per mettermi alle spalle quello che è successo e potermi rifare e concentrarmi sul weekend. Siamo qui per questo".

Photo by: Dorna Jorge Martin, Pramac Racing

"Questa pista è bellissima. C'è anche poco da cambiare sulla moto perché siamo molto competitivi ormai da diversi fine settimana. Stiamo quasi sempre lottando per la vittoria e dobbiamo semplicemente continuare a fare questo".

"E' una pista particolare. Ho fatto il record ed ero velocissimo lo scorso anno, ma è sempre difficile finirla senza problemi. Ho avuto problemi nelle staccate lo scorso anno e vedremo se quest'anno le cose saranno differenti".

Martin ha anche parlato di come dovrà affrontare il fine settimana di Phillip Island dal punto di vista mentale. Non servirà più attenzione, ma un approccio meno teso di quanto ha avuto la scorsa settimana per evitare errori.

"Io sono fiducioso sempre in tutte le aree, sono pronto e forte. Devo rilassarmi e credere nelle mie performance. Magari non tanto quanto in Indonesia, perché poi sono finito per cadere. Però prima della caduta abbiamo visto tutti quello che potevo fare. Devo solo calmarmi e finire la gara".

"Nel corso degli ultimi fine settimana non siamo andati male, così come dice lo score degli ultimi fine settimana. Quindi penso che avremo l'opportunità di tornare a recuperare punti su Bagnaia e spero di avere l'opportunità di lottare per il titolo fino a Valencia", ha concluso Martin.