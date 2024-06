MotoGP | Martin penalizzato: perderà tre posizioni in griglia nel GP d'Olanda

Jorge Martin aveva già definito Pecco Bagnaia "di un altro pianeta" dopo aver concluso la Sprint del Gran Premio d'Olanda al secondo posto, aggiungendo che domani sarà molto difficile battere il campione del mondo, anche se ovviamente ci proverà.

Se il pilota del Prima Pramac Racing si aspettava una domenica complicata ad Assen, lo sarà a maggior ragione dopo che gli è stata inflitta una penalità di tre posizioni in griglia da scontare sullo schieramento di domani. Sanzione che quindi lo farà arretrare in seconda fila, per la precisione al quinto posto, visto che aveva concluso le qualifiche secondo, proprio alle spalle di Bagnaia per appena 81 millesimi.

Ancora una volta, non si può dire che il panel dei commissari sia stato particolarmente rapido, perché la sanzione è arrivata pochi minuti fa, nonostante sia relativa ad un episodio accaduto durante la Q2. Senza contare che ci sono state almeno due rettifiche al PDF del provvedimento, che contendeva due errori: uno relativo all'orario e l'altro alla sessione.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ciò che viene contestato a "Martinator" è di aver ostacolato Raul Fernandez nelle fasi conclusive della Q2, quando in effetti si è vista una "melina" abbastanza imbarazzante, con tutti quanti o alla ricerca di un gancio o di evitare di darlo.

Le immagini in realtà non hanno mostrato chiaramente cosa sia accaduto, ma già in diretta si era visto il pilota del Trackhouse Racing particolarmente nervoso all'indirizzo di Martin, che già ieri era stato graziato quando aveva rischiato un incidente con Jack Miller mentre procedeva molto lentamente, seppur fuori traiettoria, con il pilota della KTM che lo aveva colpito con una fork wing.

Questa volta i commissari invece hanno deciso di intervenire e, come spiega il provvedimento, trattandosi della prima volta che Martin si rende protagonista di questo tipo di infrazione, gli è stata inflitta appunto una penalità di tre posizioni in griglia che renderà in salita il suo Gran Premio d'Olanda.