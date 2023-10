MotoGP | Martin: “Pecco? Errore mancare la Q2, ma domani sarà lì”

Tre punti, solo tre separano Jorge Martin dalla vetta della classifica del campionato MotoGP. Lo spagnolo del team Pramac sta sentendo profumo di mondiale e sembra proprio non volerselo far sfuggire. Pronti, via, il Gran Premio dell’Indonesia è iniziato proprio nel segno di Martinator, che ha siglato il miglior tempo candidandosi come uno dei grandi favoriti nonostante il crono di giornata fosse quello di Aleix Espargaro.

Il pilota Aprilia ha battuto tutti sul giro secco, ma in termini di ritmo Martin ha dimostrato di poter lottare per le posizioni di vertice e strappare la leadership al compagno di marca e primo rivale in campionato: “È stato un buon venerdì, anche se non il migliore. Sono felice. In termini di passo mi sento forte, solo Aleix ha fatto uno step rispetto a tutti. se guardo i tempi di Maverick, mi sento più forte”.

Con il nuovo asfalto, il tracciato di Mandalika rappresenta un’incognita per tutti i piloti, ma Michelin non si è fatta trovare impreparata e ha portato una nuova carcassa ad hoc per il GP dell’Indonesia. La scelta della mescola sarà chiave ancora una volta: “Ho ancora qualche dubbio sulla gomma anteriore, la morbida qui crolla dopo pochi giri, quindi dovrò provare diverse gomme a cui non sono abituato. Ma domani con la pista più pulita le Ducati miglioreranno. Penso che non siamo così lontani come sembra in classifica”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Mi sento bene con la moto, sta funzionando tutto”, afferma Martin, che sente di avere tutte le potenzialità per strappare il comando della classifica a Pecco Bagnaia. “L’obiettivo di domani è quello di avere la gomma da gara, ma sento di poter vincere e di stare lì. Durante il pomeriggio ho avuto un momento di paura mentre andavo al comando, ma l’importante era passare direttamente alla Q2. Anche stamattina mi sono sentito bene, sono motivato e mi vedo molto forte”.

Per un Martin che sembra imbattibile c’è un Bagnaia che appare più in difficoltà. Il campione in carica infatti sarà costretto a passare per la Q1 nelle qualifiche di domani e deve recuperare terreno per non consentire allo spagnolo di scappare: “La pressione su Pecco? Lo saprà lui, ma ovviamente essere in Q1 è già un errore, perché per com’è il campionato ha già un po’ più di pressione. Per come l’ho visto io, non stava guidando affatto male, ho guardato anche i dati e stava messo bene, perciò credo che sia una cosa di oggi, ma domani penso che non sarà fuori dalla Q2”.

L’occasione di questo weekend è ghiotta per Martin, che vede da vicino la possibilità di lasciare l’Indonesia da leader. Nonostante le difficoltà mostrate oggi, il pilota Pramac crede che Bagnaia sarà tra i primi durante il weekend, ma non esclude di voler cogliere l’occasione di andare al comando della generale qualora si presentasse l’occasione: “Se possiamo diventare leader, ovviamente ci proviamo. Per quanto siamo vicini ora, se andiamo via secondi dietro Pecco non sarebbe buono. Domani cominciamo con una buona qualifica e da lì si vedrà”.