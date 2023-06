MotoGP | Martin: “Pecco è vicino, ma domani ho il passo per vincere”

La Sprint al Sachsenring ha un nuovo vincitore: Jorge Martin. Lo spagnolo si conferma in grande spolvero nelle gare brevi e oggi conquista il secondo successo stagionale nella manche del sabato. Il portacolori del team Pramac piega il grande favorito Pecco Bagnaia e passa sotto la bandiera a scacchi con ben due secondi e mezzo di margine sul campione del mondo in carica.

Dopo un 2022 sotto le aspettative, Martinator si sta togliendo soddisfazioni grazie alla ritrovata competitività, come conferma ai microfoni di Sky Sport al termine della Sprint in Germania: “L’anno scorso sapevo di non avere la stessa moto, ma non pensavo che fosse così. Adesso quando arrivo alle piste nuove sono veloce da subito, posso staccare forte e superare. L’anno scorso non ci riuscivo, invece per esempio questo weekend al terzo giro ho fatto un tempo che facevo fatica a fare l’anno scorso. Chiaramente anche io sono migliorato nello stile, come guidare la moto. L’esperienza sicuramente fa qualcosa”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per la sua velocità e per quanto dimostrato durante questo avvio di stagione, Martin era uno dei favoriti al Mugello, tuttavia nulla è stato efficace contro lo strapotere di Bagnaia. Su una pista completamente diversa come quella del Sachsenring, il pilota Pramac ha piegato il portacolori ufficiale Ducati e per la gara lunga di domani spera di poter replicare: “Come passo posso vincere. Al Mugello non ho mai avuto il ritmo per vincere, ma qui sì. L’unica cosa è che non bisogna pensarci nei primi giri, perché bisogna risparmiare molto sia in termini di gomme che fisico. Parto sesto, ma vediamo se riesco a ripetere la rimonta di oggi, dove ero terzo dopo poco. Spero di sì, altrimenti dovrò avere pazienza. Se perderò tempo all’inizio sarà molto difficile perché il passo di Pecco è molto vicino”.

Non è stato però tutto semplice per Martin. Nonostante la vittoria in grande spolvero, il pilota del team Pramac ha dovuto lottare contro un grip non ottimale. La pista era molto insidiosa già dal venerdì e abbiamo visto diverse cadute, la pioggia inoltre non ha aiutato anche in ottica gomme. Sul bagnato infatti i piloti non hanno avuto l’opportunità di provare la mescola più morbida, quella però più scelta in gara.

“Giravo abbastanza largo anche per risparmiare un po’ le gomme”, racconta Martin spiegando il perché delle linee molto larghe. “In realtà con la soft non mi sentivo davvero forte, mi trovavo meglio con la media. Soprattutto perché la morbida non l’ho provata ieri, ho lavorato con la media. Il grip comunque non era fantastico, forse anche per quello forse non riuscivo a piegare tanto”.