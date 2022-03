MotoGP | Martin: "Oggi ho avuto paura per la mia vita"

Carica lettore audio

Jorge Martin è stato autore di una pessima partenza con la quale ha vanficato la pole ottenuta ieri ed è retrocesso in ottava posizione, mentre Pecco Bagnaia, autore anch’egli di un avvio disastroso, è passato dalla nona alle sedicesima piazza.

Il pilota piemontese è riuscito però a recuperare sino ad entrare in top 10 a metà gara ed al giro 12 ha provato a sopravanzare Martin con esiti disastrosi. In ingresso di curva Pecco ha perso l’anteriore ed è caduto coinvolgendo nella scivolata anche l’incolpevole Jorge.

A mente fredda Martin ha ripercorso i momenti dell’incidente sottolineando di aver avuto paura per la sua incolumità.

“Ho molto dolore alla mano destra e domani effettuerò dei controlli a Barcellona. Spero che non ci sia nulla di rotto e di poter correre in Indonesia”.

“Oggi è stata la prima volta che ho avuto paura di morire perché mi sono trovato in ghiaia a gran velocità tra due moto. Penso di aver toccato la moto di Pecco con la mia mano ed è per questo che avverto dolore”.

Martin, che subito dopo la caduta ha ricevuto le scuse di Bagnaia, ha ammesso di non essere arrabbiato per l’incidente. Lo spagnolo ha provato maggiore nervosismo per la scarsa competitività vista oggi e per i dubbi su una Ducati 2022 ancora non all’altezza dei rivali.

“Capita di cadere, ma io sono arrabbiato perché oggi non eravamo competitivi. Mi aspettavo di lottare per la vittoria, o almeno per il podio, ma non avevamo il ritmo”.

“Abbiamo avuto alcuni problemi e dobbiamo capire. Non sono riuscito a superare né le Aprilia né le Suzuki, quindi non so esattamente quale sia il nostro punto di forza al momento”.

“Non abbiamo un punto forte e dobbiamo capire perché e cercare di migliorare perché oggi al massimo avrei potuto puntare alla settima o alla ottava posizione”.