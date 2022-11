MotoGP | Martin: "Non vedo Fabio in lotta per la vittoria"

Carica lettore audio

Quinta pole stagionale, nona in carriera, terza consecutiva. Con questi numeri Jorge Martin ha voluto chiudere l’ultima sessione di qualifiche del 2022 centrando il miglior crono a Valencia con il tempo di 1’29’’621.

Il pilota spagnolo ha voluto marcare il territorio sin da subito. Appena sceso in pista per il primo giro lanciato, Martin ha immediatamente ottenuto il riferimento di giornata diventando inarrivabile per tutti i suoi rivali.

“È stato un bel giro, ho fatto un bel tempo, ma durante il time attack non mi sono mai sentito al 100%” ha dichiarato il portacolori del team Pramac alla fine della sessione lasciando stupiti un po' tutti. “Ad ogni modo sono molto contento di aver centrato la pole all’ultima gara, la terza pole consecutiva. Posso dire di essere in forma”.

Jorge ha poi svelato un retroscena. In casa Pramac c’era qualche timore legato alle prestazioni del motore Ducati.

“Non ero molto fiducioso perché avevo un problema al motore, ma speriamo di risolverlo in vista della gara. Sono certo che i miei ingegneri faranno un bel lavoro”.

Dopo la caduta avvenuta nello scorso GP di Malesia, Martin è chiamato ad una gara impeccabile che possa portargli anche la prima vittoria stagionale. Lo spagnolo si è detto fiducioso di non commettere nuovamente lo stesso sbaglio e si vede come uno dei favoriti per la conquista dell’ultimo successo del 2022.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Dopo ogni errore è sempre importante imparare da quanto accaduto. Puoi parlare di errore se lo ripeti una seconda volta, la prima volta può capitare. Spero di non fare lo stesso sbaglio”.

“Non ho un passo superiore agli altri, siamo tutti molto vicini, ma sono uno dei migliori e mi sento in lotta per la vittoria”.

Martin ha poi spiazzato tutti quando ha indicato i suoi rivali diretti per la vittoria di domenica. Il pilota del team Pramac vede Marc Marquez e Jack Miller come candidati al successo, mentre ha escluso da questa lista Fabio Quartararo.

“Non vedo Fabio in lotta per la vittoria. Non mi sembra il più forte sul passo. Vincere sarà un problema per tutti. Lui dovrà essere molto aggressivo perché non ha altre alternative. Per me i miei rivali per la vittoria saranno Marquez e Miller”.

“Domani non ho nulla da perdere. Se dovrò lottare lo farò. Mi piacerebbe finire sul podio per concludere la stagione nel migliore dei modi, ma già conquistando la pole ho dimostrato molto”.