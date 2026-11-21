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MotoGP | Martin: "Non mi vedo 1° o 2°, ma mi sono trovato in situazioni peggiori e ce l'abbiamo fatta"
Jorge Martin ha bisogno di una vittoria o di un secondo posto questa domenica nel GP del Portogallo per provare a mantenere viva la lotta per il titolo fino a Valencia. Una posizione in cui, ha ammesso: "Al momento non mi ci vedo".
Germán Garcia Casanova
Pubblicato: 21 nov 2026, 17:33
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Salida de la sprint de Portimao
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Il quinto posto conquistato da Jorge Martin nella Sprint di Portimao e l'inaspettata caduta di Marc Marquez prolungheranno la lotta per il campionato del mondo tra il pilota della Ducati e le Aprilia di un altro giorno. Fino a questa domenica, quando si disputerà la gara lunga, programmata su 25 giri, nella quale Martin deve chiudere primo o secondo e Marquez nono o 14°.
"Non mi vedo a finire primo o secondo, ma non si sa mai. Mi sono trovato in situazioni peggiori e ce l'abbiamo fatta", ha detto il madrileno. "Cercherò di tirare fuori il meglio da me domani, credo di poter guidare meglio di oggi, che è l'obiettivo. Non sono molto lontano da quel podio, è molto difficile, ma forse il secondo posto può essere fattibile", ha aggiunto.
Nonostante la caduta di Marc lo mantenga in vita nel campionato, il pilota dell'Aprilia sa che è questione di tempo. "Il campionato è meno vivo di quanto lo fosse giovedì. Ma domani abbiamo un'altra opportunità e cercherò di migliorare la mia velocità, non ho ancora trovato ciò che mi manca per essere più rapido. È vero che in gara è quando mi sono trovato meglio, ero più vicino al podio e spero domani con la media, che di solito ci va molto bene, di migliorare il ritmo", ha detto in riferimento allo pneumatico posteriore.
A due giri dalla fine Marquez era virtualmente campione, ma Martín ha potuto vederlo a terra, restando vivo nella lotta per il campionato.
"La verità è che in quel momento ho pensato solo a restare in moto, pensavo che saremmo caduti tutti perché pioveva molto in quel punto. Ho cercato di andare con calma, poi abbiamo raggiunto Alex Marquez ed ero molto concentrato nel provare a superare Pedro Acosta e Alex. Ma anche loro avevano la loro gara ed è stato molto complicato superarli. Comunque, credo sia stata la migliore sessione di tutto il weekend, quindi stiamo facendo piccoli passi avanti, ma non abbastanza per lottare per quel podio".
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
Alla partenza, Martin ha guadagnato due posizioni e sembrava che stesse andando risalendo, ma le ha perse rapidamente e ha dovuto ricostruire da dietro.
"Sono stato aggressivo in partenza, ci provo sempre, oggi un po' di più. Su questa pista siamo molti piloti in pochi metri ed era difficile passare lì", ha spiegato in riferimento all'imbuto della terza curva.
"Sicuramente non sono al mio 100% fisicamente", ha detto in riferimento al suo infortunio alla mano destra, "ma non è una scusa, la moto è a posto, lo abbiamo visto con Marco Bezzecchi e con Raul Fernandez (primo e secondo), quindi devo capire come far funzionare questa moto per me qui. E' questione di tempo, ma non ne ho molto", si è rammaricato.
All'inizio della gara, per ben due volte Martin ha superato Acosta, che gli ha restituito i sorpassi immediatamente. Martin non ha visto un'aggressività extra in quelle azioni, pur giocandosi il campionato.
"Pedro stava lottando per la sua gara e, dentro l'aggressività che lo caratterizza, è stato molto attento con me, questo mi è chiaro. Pensavo che lui potesse lottare con quelli davanti, mi ha aperto il varco per passare Fabio Di Giannantonio e mi aspettavo che me lo aprisse per passare Alex, ma è chiaro che lui sta lottando per i suoi obiettivi e non gli si può dire nulla", ha detto prima di ammettere che "ci converrebbe una gara sotto la pioggia domani, ma le previsioni sono di asciutto, quindi non ci penserò troppo", ha concluso il #89.
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