MotoGP | Martin: “Non mi lamento del grip, dobbiamo solo lavorare di più”

Il Circuito di Barcellona è feudo Aprilia, qui lo scorso anno Aleix Espargaro ha trionfato e in questo fine settimana sembra volersi ripetere. Per questo gli avversari sono chiamati a difendersi e Jorge Martin non appare come il favorito assoluto. Ducati è sembrata più affaticata rispetto alla concorrenza in questo venerdì catalano e il sesto posto del pilota Pramac ne è la prova.

Q2 diretta e solo due decimi di distacco dal leader di giornata Aleix Espargaro: per qualcuno può sembrare una conquista, ma per Martin è poco. Il capoclassifica vuole di più, cerca di più. Sapeva sin dall’inizio che Barcellona sarebbe stata una pista più ostica, per questo ha lavorato con il team effettuando modifiche importanti. Una novità nel box #89, che di solito mantiene lo standard base, che basta a renderlo mattatore del weekend.

La base non basta al Montmelo, dove non solo Aprilia, ma anche KTM è sembrata più efficace rispetto alle Ducati, tanto che solo le GP24 sono classificate direttamente alla Q2. La ragione è da attribuire allo scarso grip che offre la pista di Barcellona e Martin racconta il lavoro svolto all’interno del box per spiegare come lui e la squadra proveranno a fermare la cavalcata di Aprilia.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“La giornata è stata buona, avevamo tanto lavoro da fare oggi, lo sapevo prima di cominciare”, ha esordito il madrileno nel consueto incontro con la stampa al termine del venerdì di libere. “Ma penso sia andata bene, abbiamo provato un setup diverso. Un cambiamento molto grande che di solito non facciamo perché rimaniamo sulle cose semplici. Ma penso che su questa pista dovevamo provare qualcosa, perché la differenza tra Aprilia e KTM con Ducati è molto grande e dobbiamo cercare di chiudere il gap. Però ha funzionato molto bene, è valsa la pena provare”.

Il problema principale è il grip molto basso, che ha condizionato parecchi piloti. Pecco Bagnaia, in particolare, se ne è lamentato molto e Martin ha seguito la scia del compagno di marca: “Non c’è grip, non mi lamento perché è una cosa che già sappiamo. Quello che dobbiamo fare è lavorare un po’ di più, ma è chiaro che su piste dove non c’è grip soffriamo e dove c’è abbiamo un vantaggio. In queste condizioni, ci sono moto che funzionano meglio della nostra”.

“Le modifiche sulla moto sono finalizzate a chiudere il gap con le Aprilia e penso che lo abbiamo fatto, mi sono sentito molto bene in termini di ritmo. È una moto che mi aiuta molto a girare, mentre l’anno scorso perdevo dalle Aprilia. Forse perdo un po’ di più in altri aspetti, quindi dovremo lavorare un po’ di più, ma spero di fare un passo in avanti domani”, ha concluso il leader del campionato.