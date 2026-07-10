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MotoGP | Martin: "Non ho un punto forte e se non troviamo nulla, sarà complicato"

Jorge Martín ha salvato il salvabile nella prima giornata di prove del GP di Germania, ottenendo l'accesso diretto alla Q2, ma ha sofferto di nuovo per trovare un assetto base per la sua Aprilia.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin ha ottenuto l'ottavo miglior tempo e la qualificazione diretta alla Q2, il grande obiettivo nella prima giornata del GP di Germania di MotoGP. Ma, per l'ennesimo venerdì, il leader del Mondiale è tornato a essere la quarta Aprilia ed il pilota con più difficoltà del costruttore di Noale, poiché lo spagnolo non riesce a trovare una messa a punto di base per andare forte fin dal primo momento quando arriva su un circuito.

"I miei primi giorni di ogni Gran Premio, con l'Aprilia, sono sempre un po' più complicati", ammetteva il pilota spagnolo alla fine della giornata.

"Ho notato subito che questa moto ha meno grip rispetto alle moto precedenti che avevo guidato", ha spiegato Martin. "Inoltre, ho potuto provare qualche pezzo nuovo, e me lo porto a casa. Me lo sono programmato un po' come un test", ha valutato.

Nonostante abbia passato il taglio, Martin ha girato in 1'20"011, a più di 6 decimi dal riferimento firmato da Marc Marquez. Ma sul passo gara ritiene di avere più opzioni.

"Non sono lontano dalla lotta per il podio, ma Marc è davanti, come sempre qui", ha chiarito, sottolineando che dovrà fare un passo avanti questo sabato, se vuole avere opzioni per essere competitivo. "Sono ancora lontano dal lottare per la vittoria. In questo momento non ho un punto forte, e se non troviamo nulla, sarà complicato", ha ammesso sinceramente.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Steve Wobser / via Getty Images

Come ha detto Marc Marquez giovedì, l'impressione è che Marco Bezzecchi sia stato il più veloce nella prima parte della stagione, ma "il migliore è Martin, che guida il campionato". Jorge, con una sola vittoria ma una grande regolarità, è riuscito ad arrivare a metà stagione con la leadership in mano.

"So di aver fatto una grande prima metà di Mondiale, ma il mio obiettivo è migliorare le mie sensazioni, questa è la priorità", ha detto, angosciato dal non essere veloce appena mette la moto in pista, come invece sono riusciti Bezzecchi o Marquez nella FP1.

Il vantaggio di Martin è che ha compagni di marca molto veloci e può ricavare dati molto preziosi, cosa che non gli importa riconoscere. "Certo che analizzo i dati degli altri piloti Aprilia, perché loro sono un po' più avanti" , ha detto, ma senza entrare in paragoni, dato che ha organizzato la giornata in modo diverso. "È difficile da analizzare; perché sono andato un po' per conto mio e al contrario degli altri", ha tagliato corto il #89.

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