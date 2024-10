MotoGP | Martin: "Non ho fiducia sulla moto, dura fare 24 giri così"

Una Q2 diretta aiuta, indubbiamente, ma non sempre è sintomo di fiducia e di buone sensazioni. Lo sa bene Jorge Martin, che ha messo in archivio il venerdì del Gran Premio del Giappone con il terzo crono a 132 millesimi dal leader di giornata Brad Binder. Il pilota Pramac però appare tutt’altro che soddisfatto della sua giornata, caratterizzata dalla pioggia che ha condizionato la prima sessione e qualche difficoltà sulla sua Ducati che si è presentata nel pomeriggio.

Nonostante la giornata complicata, il leader del mondiale è riuscito a piazzarsi tra i migliori, restando uno dei favoriti per la gara, anche se si prevede pioggia per la Sprint. Martin resta, però, con i piedi per terra, perché si sente meglio sul giro secco ma vuole migliorare in termini di passo: “È stata una giornata difficile perché la mattina le condizioni non erano le migliori. Nel pomeriggio, mi sono sentito bene sul giro secco, ma mi manca il ritmo. Non ho fiducia nella moto, soprattutto sull’anteriore che si blocca molto. Fare 24 giri così sarebbe molto complicato, quindi spero di fare un passo in avanti.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Quello che è cambiato rispetto all’Indonesia sono due millimetri sull’altezza delle sospensioni, ma ogni pista è un mondo”, spiega Martin, che racconta i cambiamenti sulla sua GP24 per adattarsi al tracciato di Motegi, completamente diverso da Mandalika. L’obiettivo resta comunque quello di guadagnare punti sul diretto rivale in campionato, anche se al momento non vuole pensare di essere il favorito.

“Ci sono più moto competitive. Ho visto Pecco un po’ più forte rispetto all’Indonesia. È il mio rivale e proverà sempre a fare meglio di me. A livello di sensazioni, non sono affatto buone, ma sono stato veloce nonostante tutto”, sostiene Martin, che ovviamente guarda principalmente al proprio rivale in campionato Pecco Bagnaia.

L’argomento del giorno è però il cambio di casacca di Romano Albesiano, che lascia Aprilia per andare in HRC, e di Fabiano Sterlacchini, che andrà a prendere il posto lasciato vacante da Albesiano. Martin lavorerà con quest’ultimo, avendo firmato con la Casa di Noale per il prossimo anno: “Non ho mai parlato con Sterlacchini, vedremo a Valencia. Il mio arrivo in Aprilia sarà il lunedì di Valencia e penso che tutti siano molto contenti lì. Fabiano ha molta esperienza sia con Ducati che con KTM”,