MotoGP | Martin: "Non è mia la responsabilità di vincere il Mondiale"

Martin ha conquistato la sua seconda doppietta stagionale dopo aver condotto dalla pole position ogni giro delle gare di Misano, sia nella Sprint che in quella principale.

Con il leader Pecco Bagnaia che ha lottato per il terzo posto in entrambe le gare a causa del suo infortunio dopo l'incidente di Barcellona di una settimana fa, Martin ha avuto l'opportunità di ridurre il suo vantaggio da 50 a 36 punti.

Quando gli è stato domandato se può pensare al titolo, Martin ha risposto che quella è una responsabilità di Bagnaia, visto che è lui il pilota ufficiale della Ducati (anche se pure lo spagnolo gode del pieno supporto del marchio).

"Voglio solo godermi il momento", ha esordito Martin. "Sicuramente il mio obiettivo è solo quello di vincere le gare. Non sono nemmeno un pilota, quindi non spetta a me vincere il campionato".

"Non sento di avere questa responsabilità. Di sicuro, se ne avrò la possibilità, come sto facendo ora, cercherò di ottenerla. Ma il mio giorno arriverà quando sarò un pilota ufficiale e per il momento non lo sono. Cercherò sicuramente di godermi il momento, ma non dipende da me".

Quando è stato ulteriormente incalzato su questo punto, ha aggiunto: "Sicuramente dipende da me vincere il campionato. Ed è anche un sogno. Ho appena detto che non ho la responsabilità di un pilota non ufficiale. Ma sicuramente se posso farlo, lo farò. Ma non sono ossessionato da questo. Sento che arriverà il mio giorno e spero di essere presto un pilota ufficiale".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo aver conquistato ben cinque pole position nella passata stagione, Martin ha incrementato il suo bottino solo questo fine settimana a Misano. In precedenza era partito in prima fila solo tre volte quest'anno, inoltre non era più salito sul podio tra la doppietta in Germania ed il weekend di Barcellona.

Ma dopo la vittoria di Misano, Martin è convinto di poter essere competitivo in vista degli ultimi otto round del campionato.

"Di sicuro, quando sono stato davanti in qualifica, ho lottato per il podio e la vittoria in tutta la stagione", ha detto. "È stato un peccato che ad Assen, Silverstone ed in Austria partissi nelle retrovie, perché sicuramente credo sarei stato in grado di lottare per la vittoria perché il ritmo era forte come quello di Marco (Bezzecchi) o Pecco (Bagnaia).

"Ma forse ho perso punti e qualche buon piazzamento. Ma sento di essere stato veloce in tutte le gare e di poter lottare per le prime file nel resto della stagione".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images