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MotoGP | Martin: "Mi tengo stretto il lottare per il titolo contro uno dei migliori della storia al suo massimo livello"

Jorge Martin è consapevole che le sue possibilità di titolo contro Marc Marquez sono ormai compromesse, ma arriva a Portimao orgoglioso del suo percorso e con la voglia di tenere testa, essendo molto vicino al 100% con il polso infortunato.

Rubén Carballo Rosa

Modificato: 19 nov 2026, 17:57

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Jorge Martin esaurisce le sue ormai remote opzioni di titolo MotoGP a Portimao. Il pilota spagnolo ha mantenuto la speranza finché non si è infortunato in Australia, fratturandosi il radio distale del braccio destro. L'infortunio gli ha impedito di disputare le gare della Malesia per quanto ci abbia provato e, anche se ha cercato di difendersi con le unghie e con i denti in Qatar, sentendosi già meglio fisicamente, la verità è che è rimasto piuttosto indietro in classifica generale.

Stando così le cose, Marc Marquez sarà dieci volte campione del mondo questo fine settimana se gli prenderà due punti nella Sprint, o se totalizzerà 14 punti durante tutto il GP, indipendentemente da ciò che farà il madrileno.

"Martinator" si è mostrato tranquillo davanti ai media, chiarendo che lotterà per il mondiale finché la matematica lo terrà vivo nella lotta, e spiegando che arriva "quasi al 100 per 100" dal punto di vista del suo infortunio.

Quando gli è stato domandato se veda ancora delle possibilità, ha iniziato dicendo: "Beh, possibile lo è, questo è chiaro. Ma non è sotto il mio controllo. Nel mio controllo c'è solo cercare di vincere le 4 gare che restano, ed è quello che proverò a fare. Sono molto concentrato sul cercare di fare bene ciò che so fare, che è andare in moto, pilotare, ed è chiaro che non posso controllare ciò che farà Marc. È chiaro che questa è la MotoGP e nello sport può succedere di tutto, ma, come dico, non è sotto il mio controllo. È molto difficile, ma possibilità ce ne sono".

"Se non sono al 100% fisicamente, ci sono molto vicino. Ho un po' di dolore, ma credo che in moto non mi condizionerà affatto. Quindi sono pronto, credo di aver fatto un gran lavoro questa settimana, mi ha fatto molto bene riposare e ho voglia di vedere il mio potenziale al 100%. Di tornare a prendere l'Aprilia, che sta funzionando molto bene, e inoltre su due piste dove si è vinto l'anno scorso, quindi credo che possiamo fare un buon lavoro".

Se l'infortunio e, soprattutto, il momento in cui è arrivato, essendo stato a fine stagione, gli dia rabbia, Martin ha risposto chiaramente: "È vero che è stato inopportuno, ma guardando un po' in prospettiva, Marc ha avuto un infortunio, anche Marco, e anch'io. Alla fine abbiamo pareggiato. È un peccato, ovviamente è un peccato, ma guardando le cose con prospettiva, ad inizio anno non riuscivo nemmeno a mettermi la tuta, e sono a due gare dalla fine a lottare per vincere un mondiale".

"Essere qui è già una vittoria; è chiaro che proverò tutto il possibile per allungarla, ma non sarò io quello che andrà a buttare giù Marc e poi cercherà di vincere, perché per me non è tutto lecito. Va bene essere concentrati, cercare di vincere sabato, provarci domenica, e poi se succede qualcosa e mi arriva l'opportunità, allora sarò lì per coglierla".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un'altra cosa su cui Martin non ha dubbi è che il secondo posto nel mondiale non gli basta: "È chiaro che è meglio essere terzo che quarto, e secondo meglio che terzo, ma il valore di un secondo posto nel Mondiale o di un terzo per me è lo stesso, che alla fine è quello di non essere campione. Quindi non è qualcosa che ho in mente. Forse altri piloti sì, ma non è il mio caso. Io proverò a lottare per vincere, per me, per finire bene con Aprilia, per concludere bene questi due anni che non sono stati facili, e alla fine sono riuscito a ricostruirmi come pilota. E ciò che deve essere, sarà".

"Credo che per tutto l'anno mi sia portato un po' addosso il peso di non aver corso l'anno scorso, e forse in Austria ho iniziato a sentirmi meglio. È stato allora che finalmente mi sentivo pronto a lottare ed ero nella lotta. Quello che è successo credo sia un peccato, ma in Australia ho sbagliato e questo ha fatto sì che ora le opzioni per il titolo siano molto più lontane. In ogni caso, mi tengo il fatto di stare lottando con uno dei migliori piloti della storia, se non il migliore. Al suo miglior livello, lo ha detto lui stesso, e io sono qui a lottare contro di lui. Questo alla fine mi dimostra il mio valore, credo che sia un privilegio, e sono molto orgoglioso di ciò che sto ottenendo".

Qualcosa che resterà è la storia di riscatto di Martin, nel recuperare un grande stato di forma nonostante tutti i suoi infortuni del 2025, anno in cui arrivò a pensare che sarebbe morto dopo il suo incidente in Qatar.

Parlando proprio di questo, ha commentato: "Ne ho passate tante, ma anche Marc. Credo che ogni persona, ogni pilota, abbia il suo bagaglio. Essendo più conosciuti, per la fama, si sa tutto di noi, ma credo che tutti abbiano la propria lotta personale. Questa è stata la mia ed è chiaro che se posso aiutare la gente a continuare a lottare, e aiutare la gente ad uscire da un momento duro, io ne sono felice".

"Se in parte lo faccio è anche per questo, per aiutare le persone che mi scrivono, che hanno malattie croniche, che se la stanno passando molto male e che anche solo vedendomi correre, vedendo che dopo quello che mi è successo gareggio. Questo alla fine dà molto valore al mio lavoro", ha concluso.

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