MotoGP | Martin: "Mi sono ripreso abbastanza bene, affronterò il weekend come se fosse uno normale"

Jorge Martin ha perso domenica a Misano la leadership nel campionato mondiale di MotoGP, chiudendo al quinto posto e venendo superato da Marc Marquez, che lo ha raggiunto a pari punti ed è ora il nuovo leader grazie al maggior numero di vittorie. Per il pilota dell'Aprilia, che era riuscito a superare il pilota della Ducati e a guidare la gara, il problema è sorto quando un episodio di sindrome compartimentale gli ha irrigidito l’avambraccio destro, impedendogli di mantenere il ritmo. E' così sceso fino alla quinta posizione e, di conseguenza, ha perso la testa della classifica mondiale.

Questo giovedì, alla vigilia del GP d’Austria, Martin ha spiegato di essersi ripreso bene dai problemi al braccio.

"Nell’ultima gara ho avuto quel problema, ma credo di essermi ripreso abbastanza bene; affronterò il weekend come se fosse normale e, se dovesse ripetersi, prenderò una decisione", ha spiegato riferendosi al fatto che, se il problema dovesse persistere, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

"Sinceramente, non credo che questo circuito sia il più impegnativo sotto questo aspetto, quindi sono concentrato sul fine settimana e sul far funzionare al meglio la moto", ha aggiunto.

Dopo aver perso la testa della classifica, Martin ritiene che sia giunto il momento di passare all’attacco. "Ora è il momento di avvicinarmi a Marc, che è molto forte, e cercherò di farlo", ha dichiarato.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martin ha perso un bel po’ di punti rispetto a Marquez e gli è stato chiesto se sentisse la pressione. "Cercherò di dare il massimo, è fantastico e sono felice che in questa fase della stagione siamo a pari punti in testa alla classifica, è pazzesco. Mi è piaciuto molto poter stare con Marc durante la gara di Misano e persino riuscire a superarlo. Anche se alla fine sono arrivato quinto, ho tratto aspetti positivi dalla gara e spero che la mia forma fisica questo fine settimana sia abbastanza buona da permettermi di stargli dietro fino alla fine".

Il Red Bull Ring è proprio il circuito dove Martin ha conquistato la sua prima vittoria nella massima categoria, alla sua sesta gara dopo il passaggio alla MotoGP nel 2021.

"È un bel ricordo, vincere è sempre incredibile e la tua prima vittoria lo è ancora di più. A volte vincere è più facile che arrivare dietro, quando stai soffrendo e lottando. E' difficile provare quella sensazione e sono contento di esserci riuscito nel mio primo anno. Ma quello è il passato e ora bisogna provare a ripeterlo", ha sottolineato.

Durante la conferenza stampa, ai piloti è stato chiesto quale formazione o quale nuovo acquisto suscitasse in loro maggiore interesse o curiosità, dopo che questa settimana è stata definita la griglia di partenza per il 2027.

"Non vedo l’ora di vedere questi due insieme, hanno molto carisma e mi piacerà molto vederli", ha detto riferendosi a Marquez e Pedro Acosta, che dividevano il palco con lui e saranno insieme nel box ufficiale della Ducati.