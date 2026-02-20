MotoGP | Martin: "Mi sento bene, ora vedremo come reagirà il mio corpo dopo 2 giorni di test"

Aprilia schiererà per la prima volta in questa pre-stagione la sua coppia di piloti titolari per affrontare il secondo e ultimo test ufficiale della MotoGP, che prenderà il via sabato a Buriram. Questa mattina, il team ha comunicato che "Jorge Martin è stato valutato poco fa dalla delegazione medica del Motomondiale, ricevendo l’idoneità fisica a gareggiare.", come previsto.

"Mi sento bene, molto meglio", ha spiegato il pilota, che ha superato l'ultimo test medico al circuito alle due del pomeriggio, ora locale.

"La settimana scorsa ho già guidato in Spagna e mi sentivo bene. Sembra che non abbia dimenticato come si guida una moto", ha scherzato. "Ora vediamo come reagisce il mio corpo alla guida di una MotoGP dopo due giorni di test", ha aggiunto con apprensione. "In ogni caso, credo che sia uno dei circuiti migliori per iniziare, perché non è molto fisico e mi farà molto bene per rimettermi in forma", riferendosi al Chang International Circuit di Buriram.

Jorge Martín è stato operato due volte dopo aver concluso la stagione a causa di vecchi infortuni alla mano e alla spalla, dai quali, sulla carta, si è già ripreso al cento per cento. "Sì, forse sono al 90%. Le ossa sono già completamente guarite. Ma credo che in termini di mobilità e forza mi manchi ancora un po'", ha avvertito.

"Ma questo è secondario. L'importante era arrivare guarito al 100%. Quindi ora le mie ossa stanno bene e posso iniziare a dare il massimo", ha continuato il madrileno venerdì nella sala stampa del circuito thailandese.

In vista delle prove, Martin cercherà di recuperare la forma, ma cercherà anche di aiutare nello sviluppo della RS-GP26. "Ho alcune cose da provare, ma non tante quanto Marco (Bezzecchi). Sarebbe una follia tornare su una MotoGP ed iniziare a provare dei pezzi. Inoltre, non sarebbe molto utile per la Casa. Quindi, sia per me che per Aprilia, l'importante è fare dei giri e abituarsi alle nuove sensazioni e alle novità che stanno già iniziando a funzionare".

Curiosità per il circuito di Adelaide

Martin è stato anche interrogato sulla notizia della settimana, la decisione di non correre più a Phillip Island e spostare il Gran Premio d'Australia su un circuito cittadino ad Adelaide.

"È un peccato perdere, secondo me, il miglior circuito di tutti quelli del calendario. È il mio preferito. Mi dispiace, ma è anche molto interessante conoscere una nuova città, un nuovo circuito, sono curioso", ha detto. "Mi piace sempre guidare su circuiti nuovi perché all'inizio sono sempre veloce. Quindi sarà interessante. Vediamo come si evolve questo progetto. Ma è sempre un piacere correre in posti nuovi".

Jorge Martín non sale sulla MotoGP dell'Aprilia Racing Team dal test di Valencia di novembre Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

La MotoGP ha dimostrato, con la manovra di Phillip Island, che nessun circuito, per quanto iconico, è al sicuro se non soddisfa gli standard minimi per la MotoGP, e lo spagnolo ha indicato quale tracciato gli dispiacerebbe vedere uscire dal calendario.

"Forse direi Lombok. Adoro quel posto", riferendosi a Mandalika e al GP dell'Indonesia. "Adoro andarci e l'esperienza di tutti i weekend di gara. Essere lì con il sole e poi la pista è fantastica. Quindi penso che se lo eliminassero mi arrabbierei moltissimo", ha detto ridendo.

Infine, Martín è stato interrogato sul mercato piloti e sul suo futuro, anche se lo spagnolo ha già firmato con la Yamaha per il 2027. "Niente da dire. Sicuramente ci sono persone del mio team che stanno lavorando al mio futuro. Vedremo", ha detto in modo criptico.

"Tutto sta arrivando molto velocemente. Ma non è per i piloti. È perché quando qualcuno muove la scacchiera, tutto inizia a muoversi. Quindi sta andando tutto abbastanza velocemente. Ma sapremo quando sarà il momento di muoverci", ha concluso il pilota di San Sebastian de los Reyes.