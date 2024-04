MotoGP | Martin “maturo” può essere una vera minaccia per il titolo

Jorge Martin è leader del campionato con un vantaggio di 18 punti sul secondo dopo le prime due gare della stagione, e per la prima volta in MotoGP è stato in testa alla classifica per più di 24 ore. Prima del Portogallo, aveva guidato il campionato in due occasioni: una volta dopo la Sprint in Indonesia dello scorso anno, prima di cadere mentre era in testa al gran premio, e un'altra volta dopo la Sprint del GP del Qatar nel 2024, prima che Francesco Bagnaia vincesse domenica. La sua vittoria a Portimao è stata definita "davvero matura", e questa maturità è stata confermata dal modo in cui ha gestito la gara, oltre che da una lezione fondamentale che ha imparato dall'anno scorso.

La sconfitta in Indonesia nel 2023 ha cambiato il suo approccio al GP del Portogallo di tre settimane fa, due gare per molti versi identiche. In entrambe, Martin è stato assolutamente dominante come leader, controllando il ritmo e mantenendo un margine sufficiente per respingere qualsiasi assalto da parte dei piloti dietro di lui. In Indonesia, questo gli ha permesso di ottenere un vantaggio di oltre tre secondi prima di cadere nelle ultime fasi, consegnando 25 punti cruciali al rivale per il titolo Bagnaia.

Non si è ripetuto in Portogallo alla fine di marzo di quest'anno, con Martin che ha gestito al meglio le cose per infliggere il massimo danno al campione in carica dopo il suo controverso finale di gara con Marc Marquez. “Sicuramente quando erano a tre, due decimi di distanza non è stato facile", ha detto parlando dei rivali del GP del Portogallo Maverick Vinales ed Enea Bastianini. “Ma quando ho portato il distacco a sette decimi, mi sono detto ‘ok, ora è il momento di mantenere questo distacco'. Ricordando l'Indonesia, ho pensato che vincere con otto decimi è la stessa cosa che vincere con tre secondi. Domenica è stato sufficiente. Se mi avessero preso per un decimo, avrei spinto per un decimo. Avevo quel margine per spingere un po' di più. Sono molto contento perché penso che sia un risultato molto maturo".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Già dopo due gare della stagione 2024, Martin è a quota 60 punti e ha una media di 30 punti a fine settimana, dopo una vittoria nel GP e un terzo posto nella Sprint, più una vittoria nella Sprint in Qatar e un terzo posto nel GP. L'anno scorso, dopo due gare, Martin aveva totalizzato solo 22 punti, anche se l'incidente con Marc Marquez nel GP del Portogallo ha contribuito a questo risultato. In ogni caso, non era riuscito a riprendersi in Argentina, dove non era stato solo ottavo nella Sprint e quinto nel GP, dopo essere stato secondo nella Sprint del Portogallo.

Re del formato sprint nel 2023 con nove vittorie, Martin ritiene che la GP24 funzioni meglio nelle gare a lunga distanza che in quelle brevi del sabato. Ma se la limitazione dei danni è il podio ogni volta, la costanza che alla fine gli ha impedito di vincere il titolo l'anno scorso sembra essere sradicata. Mentre il Gran Premio delle Americhe di questo fine settimana avrà tutti gli occhi puntati su Marc Marquez, in un circuito che di solito gli garantisce la vittoria, è Martin a sembrare la minaccia più pericolosa in vista del terzo round dell'anno.