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MotoGP | Martin: "Lunedì e martedì non volevo nemmeno venire in Qatar"

Jorge Martin, settimo nella gara lunga a Lusail, valorizza quella resilienza che lo ha portato dal prendere in considerazione l’idea di non viaggiare a Doha, all’inizio della settimana, a rimandare la festa per il titolo di Marc Marquez.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 8 nov 2026, 18:45

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Ancora una volta, il tour asiatico sarà la sequenza di gare con la maggiore influenza sulla risoluzione del titolo MotoGP, praticamente in tasca a Marc Marquez, che potrebbe laurearsi campione tra due settimane. Se non lo ha fatto in Qatar è stato per la velocità di Marco Bezzecchi e per la resilienza di Jorge Martin.

Questa settimana, il madrileno è passato dal valutare di restare in Spagna e non presentarsi a Lusail, per i dolori provocati dalla frattura che si trascina al polso destro, a chiudere secondo nella Sprint di sabato e settimo nella gara lunga, domenica.

Nonostante abbia perso ancora un po' di terreno nei confronti di Marquez, il pilota dell'Aprilia ha mostrato una capacità di soffrire encomiabile, che ha meritato gli elogi della maggior parte dei rivali. A maggior ragione se si considera l'undicesima posizione occupata sulla griglia di partenza, che gli ha complicato ancora di più il lavoro e ha aumentato il livello di rischio che doveva assumersi.

"Sono orgoglioso di quello che ho fatto, perché lunedì e martedì non volevo venire, e alla fine sono riuscito a concludere entrambe le gare. Andiamo in Portogallo con delle possibilità. La situazione è sempre più difficile, ma siamo lì", ha convenuto Martin, che non ha mai smesso di curare quella frattura al radio del braccio destro che si trascina da Phillip Island.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante si tratti di un infortunio meno grave di quanto sembrasse in un primo momento, la limitazione che gli provoca nei cambi di direzione e nelle frenate è evidente. A maggior ragione man mano che aumenta il numero di giri: "Non riesco a guidare bene, né a frenare bene, né a portare la moto al limite. Alla fine è stata molto dura, negli ultimi tre giri volevo solo che la gara finisse".

Nella Sprint, Martin ha potuto contare sul vantaggio dato dalla gomma posteriore morbida, scelta all'ultimo momento, che gli ha permesso di guadagnare molte posizioni nelle prime curve. Domenica, passando sulla media, le cose si sono riequilibrate. "Nelle prime curve c'era molto rischio. La chiave è stata la qualifica, perché partire così indietro non mi ha aiutato" ha spiegato il #89, arrivato molto al limite alla fine della gara.

"Ho la mano che sembra un melone, ma credo che in Portogallo sarò quasi al 100%. Sono duro, testardo. C'è qualcosa che mi spinge a continuare a lottare", ha concluso "Martinator", che si presenterà sul circuito dell'Algarve con 60 punti in meno di Marquez e 14 in più di Bezzecchi.

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