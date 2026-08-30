MotoGP | Martin limita i danni: "Ora sto gestendo e non butto via punti. Quando sarà il momento di attaccare, lo farò"

Jorge Martin ha gestito il fine settimana di Aragon nel miglior modo possibile. Il campione del mondo 2024 sapeva che avrebbe sofferto in questo weekend, e così è stato, ma alla fine ha chiuso la tredicesima tappa della MotoGP 2026 con due quinti posti, conservando soprattutto la leadership della classifica generale nonostante il rientro dei suoi rivali.

Proprio questa domenica, i primi tre, Marc Marquez, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, erano in un'altra dimensione rispetto agli altri, e lo hanno dimostrato in pista. Con Alex Marquez quarto nella "terra di nessuno", Martin è riuscito a cogliere il massimo risultato utile chiudendo la Top 5 con cinque secondi di vantaggio su Fermin Aldeguer.

"Il quinto posto di oggi era il massimo a cui potessi aspirare, quindi sono contento", ha dichiarato Martin ai media, tra cui Motorsport.com. "Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere, come a tutti, ma non è stato possibile. Mi aspettavo un weekend complicato ed è andata esattamente così. Ho faticato molto con la moto, ma giorno dopo giorno mi sono avvicinato al ritmo giusto. La parte migliore della gara è stata tra la metà e il finale, quando ho iniziato a girare un po' più forte. Non potevo chiedere di più".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Dopo questo appuntamento, Martin resta al comando con 19 punti di vantaggio su Marc Marquez, salito al secondo posto grazie alla vittoria. Interpellato sul duello che si preannuncia tra i due, il pilota dell'Aprilia ha ricordato che Aragon era la pista più ostica rimasta in calendario: "Aragon era, per me, il tracciato più difficile da qui a fine stagione. Spero che tutto il lavoro fatto durante l'anno dia i suoi frutti nelle gare che mancano. Credo che abbiamo moto e pilota per divertirci. È chiaro che Marquez sia un rivale durissimo, ma darò il massimo per giocarmi questo Mondiale fino alla fine."

Alla domanda se Aragon rappresenti un passo indietro rispetto a Silverstone, dove ad ogni modo aveva portato a casa dei buoni risultati, Martin ha risposto di no: "Secondo me no. È semplicemente una pista rognosa. Abbiamo portato a casa un quinto posto in uno dei weekend peggiori a livello di sensazioni, quindi non siamo messi così male".

"Le gare buone vanno benissimo, quelle no vanno un po' meno bene, ma non è un disastro. Bisogna essere ottimisti e realistici: abbiamo fatto un gran lavoro ritrovare fiducia con la moto in un fine settimana complicato. Forse avrei potuto chiudere quarto dopo essermi infilato in seconda posizione al via, ma il quinto era il mio posto. Ho provato a tenere duro davanti, ma non ne avevo di più".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La prossima tappa sarà il GP di San Marino a Misano, ma Martin non si sbilancia su chi possa essere il favorito: "Non ne ho la minima idea. È una pista in cui Marquez è sempre andato fortissimo, Bezzecchi andrà forte e la stessa Aprilia sarà competitiva. A me piace, ma non si sa mai, è difficile fare previsioni su cosa accadrà. Sulla carta, però, è un tracciato che dovrebbe favorirci".

Stesso discorso per il GP del Qatar, la cui disputa resta in dubbio per via della situazione in Medio Oriente: "Non so chi verrebbe favorito se non si dovesse correre lì. A me cambia poco: non è un aspetto che posso controllare. Quando ci saranno certezze, affronteremo il finale di stagione con la giusta carica. Per ora io penso a mettere fieno in cascina: quando sarà il momento di attaccare lo faremo, adesso l'importante è evitare cadute e non sprecare punti inutili".

Infine, analizzando dove Bezzecchi abbia fatto la differenza nel weekend, Martin ha spiegato: "Dappertutto. Non c'è un solo punto in cui mi sia sentito davvero a mio agio. In ogni curva, decimo su decimo, perdevo qualcosa che poi alla bandiera a scacchi è diventato un distacco pesante. Però non sono così lontano: su questa pista non ho mai avvertito un buon feeling in MotoGP e ho dovuto stringere i denti. Adesso si gira pagina".

"Sono ormai vicinissimo dell'essere al 100% con la moto, ma ci sono tracciati a basso grip dove fatico di più. Non ho ancora il pieno controllo della derapata e dell'inserimento a centro curva... Lì vado in difficoltà, e credo che questa fosse l'ultima pista del calendario dove avrei sofferto così. L'ho superata portando a casa due quinti posti, e sono convinto che l'esperienza accumulata nelle ultime 14 gare mi aiuterà a stare davanti nelle prossime", ha concluso.