MotoGP | Martin: "Le regole 2027 daranno più valore ai piloti"

Jorge Martin è pronto per rifarsi. Dopo la caduta di Jerez de la Frontera, che ha permesso ai diretti rivali di rifarsi sotto nel Mondiale Piloti, il leader della classifica guarda con fiducia all'appuntamento di Le Mans e lo fa con cognizione di causa.

Sebbene in Andalusia sia caduto, la velocità l'ha avuta. Ed è questo che arreca fiducia al pilota di punta del team Pramac Ducati. La Desmosedici GP24 è nelle sue corde e la pista francese vede vincere le Rosse - anche quelle con livree diverse dal rosso... - con regolarità preoccupante per ciò che riguarda gli avversari.

"Mi sento bene", ha dichiarato Jorge Martin nel corso della conferenza stampa piloti del giovedì. "Prima di tutto vorrei dire che a Jerez avrei voluto salire sul podio con Bagnaia e Marquez, ma non ci sono riuscito".

"Avevo molta fiducia fino alla caduta, ma poi è andata com'è andata. Ma sono contento, perché eravamo veloci e penso che potremo esserlo anche qui a Le Mans. Io mi sono sempre sentito veloce e sono tranquillo da questo punto di vista, anche se non sempre le cose sono andate come volevo".

Pochi giorni fa la MotoGP ha svelato quali saranno i capisaldi del nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore tra due anni e mezzo, ossia nel 2027. Meno aerodinamica, via gli abbassatori, motori da 850cc e non più i 1000 odierni. Secondo Martin, questi accorgimenti permetteranno ai piloti di tornare a fare maggiormente la differenza rispetto a oggi.

"Oggi il livello tecnico è molto alto. Per cui anche i piloti meno bravi, anche se in MotoGP non ce ne sono di meno bravi, possono chiudere il divario, perché è molto più semplice guidare queste moto"

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Credo che sarà molto diverso invece con le moto del 2027. Credo che il valore dei piloti aumenterà e le battaglie saranno belle, ma credo che nessuno possa realmente sapere cosa accadrà nel 2027. Per cui vedremo".

Nulla di nuovo, invece, sul fronte mercato Piloti. Martin ha ancora come obiettivo quello di approdare nel team ufficiale Ducati e questo potrebbe essere l'anno buono. Eppure la concorrenza è feroce, perché ci sono sempre Enea Bastianini - attuale proprietario della sella ambita - e Marc Marquez.

"Per quanto mi riguarda, sono molto contento di dove mi trovo, ma la posizione naturale come famiglia Ducati, dove ho iniziato e sono cresciuto durante tutta la mia carriera in MotoGP, penso che la mossa naturale sarà quella di andare nel team Ducati ufficiale".

"Ci sono stato molto vicino nel '22, la scorsa stagione lo sono stato ancora fino all'ultima gara. Il mio obiettivo è arrivare lì, spero di riuscirci a breve, ma se non ci riuscirò vedremo cosa succederà", ha concluso Martin.