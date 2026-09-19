MotoGP | Martin: "L'attacco di Marc era un po' al limite, ma me l'aspettavo e sono stato bravo a non perdere la testa"

La gara di Misano era stata un indizio, almeno fino a quando non è stato rallentato da un problema di sindrome compartimentale al braccio destro, ma dopo il sabato del Red Bull Ring lo possiamo dire forte e chiaro: Jorge Martin è tornato e lo ha fatto nel momento più importante della stagione, ora che la lotta per il titolo entra nel vivo.

Il circuito austriaco è sempre stato speciale per lui, perché proprio qui ha colto la sua prima vittoria nel 2021, ed oggi è diventato il re delle pole position, a quota quattro. Il problema è che la sua Sprint sembrava compromessa dopo appena poche curve. Dopo essere andato largo alla prima staccata, rientrando comunque al comando, ha subito infatti l'attacco aggressivo di Marc Marquez alla chicane 2A-2B, che lo ha mandato largo, facendolo arretrare addirittura fino all'ottavo posto.

Il pilota dell'Aprilia però non si è disunito e ha sfoderato una rimonta davvero spettacolare, riuscendo a riportarsi secondo nell'arco di appena 8 giri, rendendo anche il sorpasso al rivale nella corsa al titolo alla curva 1. A questo punto poi è arrivato il grande regalo di Pedro Acosta, che era in fuga solitaria e lanciato verso la vittoria, ma a tre giri dal termine è scivolato alla chicane 2A-2B, spianandogli la strada per la quarta affermazione stagionale del sabato, che vale il controsorpasso ed il +3 su Marquez nella lotta iridata.

"Sono molto contento, anche se ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Acosta, e mi dispiace molto per lui. Però è vero che all'inizio mi sono ritrovato ottavo, poi sono andato lungo e mi ha ripassato Bagnaia, quindi sembrava una gara destinata a finire male", ha detto Martin ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Poi, piano piano, ho cominciato a riprenderli uno alla volta, anche se è vero che ogni volta poi era più difficile sorpassare, perché ogni volta erano più veloci. Ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 era a sua volta incredibile, e credo di essere stato molto intelligente, perché penso di aver sfruttato il massimo della gomma nella Sprint, quindi sono molto contento", ha aggiunto.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Inevitabilmente, al portacolori della Casa di Noale è stato domandato della battaglia con Marquez al primo giro e Jorge non si è tirato indietro: "Il sorpasso lo abbiamo visto, un po' al limite, perché siamo andati vicini ad andare fuori. Però sono riuscito a tenere la moto dentro, il problema è che quando ho dovuto fare il cambio di direzione mi si è chiuso l'anteriore e lì ho iniziato a perdere posizioni. Poi ne hanno approfittato per passarmi anche alla curva 3, ma in quella fase sono stato bravo a non perdere la concentrazione. Ma me lo aspettavo, sapevo che lo voleva provare, quindi spero domani di essere un po' più furbo".

Con onestà poi ha ammesso che oggi battere Acosta non sarebbe stato semplice neanche senza perdere posizioni al primo giro, anche se magari avrebbe potuto provare a scappare con lui: "Oggi Pedro ne aveva sicuramente un po' di più, però lui è un pilota molto 'o tutto o niente' e questo è un fattore da tenere in conto anche per domani. Però diciamo che sarei potuto andare con lui".

Quel che è certo però è che oggi si è visto un "Martinator" particolarmente a suo agio in sella alla RS-GP: "Riuscivo a frenare molto forte e questa soft aiuta molto nella fase di staccata. Piano piano sto capendo come va guidata l'Aprilia, che va fermata più da dritto per sfruttare poi la percorrenza".

Il suo dubbio però è di riuscire a ripetersi domani, perché con la gomma media non riesce ad avere lo stesso feeling in frenata su questo tracciato: "Oggi mi sono trovato bene con la soft, su una pista che non c'è tanto grip. Su altre soffro di più, ma oggi sono riuscito a tirare fuori il massimo dalla mia Aprilia. Con la media penso che riuscirò ad essere più costante, perché oggi mi stava già iniziando a spingere negli ultimi giri e ho sofferto un po' davanti. La media è una gomma più costante, anche se probabilmente con quella sarà più difficile fermare la moto da dritto, però poi a centro curva gira molto bene e sicuramente ci sarà meno degrado, che alla fine è uno dei problemi più grandi qui".

L'idea di provare ad usare la soft però sarebbe un azzardo troppo grande: "Se oggi ci fossero stati due giri in più, oggi sarei già stato messo abbastanza male. Ma penso che domani andremo tutti con la morbida, quindi saremo tutti nelle stesse condizioni".