MotoGP | Martin: "Inizia un Mondiale di 6 gare tra me e Bagnaia"

Jorge Martin arriva a Mandalika quasi a pari punti con il leader della classifica Mondiale di MotoGP, il compagno di marca Francesco Bagnaia. Ciò significa che le prossime 6 gare decideranno la lotta per il titolo: chi farà meglio, si laureerà campione del mondo.

Sino a oggi la pressione è stata quasi tutta sulle spalle di Bagnaia: il campione del mondo in carica è lui, è lui che deve sopportare il peso di condurre il team ufficiale Ducati anche per via del lungo infortunio di Enea Bastianini. Però ora Martin non potrà più nascondersi. Arrivare a 6 gare dal termine in piena lotta per il titolo cambia le prospettive di tutti.

Il pilota del team Pramac, però, ha affermato - forse per scrollarsi la maggior pressione di dosso - che il suo approccio non cambierà. Rimarrà fedele a quello utilizzato sino alla gara scorsa perché l'obiettivo che si era dato a inizio anno, ossia arrivare tra i primi 3 alla fine della stagione, è ormai un dato acquisito.

"Prenderò gara per gara, una alla volta a provare a dare il massimo è la filosofia che mi ha portato a essere in questa posizione in questo momento. Però siamo vicinissimi e sarà quasi un campionato di 6 gare".

"Credo proprio che la mia mentalità non cambierà nelle ultime gare della stagione. Cercherò di vincere, di fare dei podi, e tutto quello che verrà sarà positivo: Il mio obiettivo a inizio stagione era arrivare tra i primi 3 e questo è quasi assicurato. Il resto è tutto di guadagnato, speriamo di mantenere questo slancio e vincere altre gare".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'anno scorso in condizioni difficili sia nei test che in gara sono stato competitivo a Mandalika. Ho mancato la pole in Curva 1 ma ero andato forte. Forse ero mancato nel passo, ma quest'anno la situazione è completamente diversa da quella del 2022, e sicuramente sarò competitivo".

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Martin ha commentato la notizia del giorno. Ovvero l'annuncio dell'approdo di Marc Marquez al team Gresini Racing Ducati a partire dalla prossima stagione.

"Sarà una grande sfida per noi ma anche per lui. Arriva da tanti anni sulla stessa moto e quando cambi dopo così tanto tempo non è mai semplice. Però era una grande moto, sono certo che si adatterà rapidamente. Poi sarà una grande sfida anche per noi, perché potremo avere un paragone con Marc a parità di moto. Lui è uno dei più grandi della storia, ci sarà tanto da imparare da lui, guardando i suoi dati. Non vedo l'ora".

"Difficile sapere come andrà nei test. Dovremo aspettare Valencia e le prime gare del 2024, ma penso che sarà in lotta per vincere il titolo dell'anno prossimo, senza dubbio", ha concluso il pilota spagnolo.