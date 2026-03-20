MotoGP | Martin: "In queste condizioni era fondamentale avere fiducia nella moto. E l'ho avuta"

Jorge Martin ha ricevuto una bella iniezione di fiducia questo venerdì in Brasile, in occasione dell’esordio sul circuito rinnovato di Goiania. Se già il quarto posto in Thailandia era stato un risultato notevole, considerando che aveva saltato i primi test pre-stagionali a causa di alcuni interventi chirurgici volti a lasciarsi definitivamente alle spalle il calvario del 2025, oggi il Campione del Mondo MotoGP 2024 si è dimostrato il punto di riferimento dell'Aprilia, essendo uno dei due piloti della Casa di Noale qualificatisi direttamente alla Q2.

In una giornata molto complicata, in cui la FP1 è stata posticipata di un'ora a causa delle piogge torrenziali durante la notte, che hanno anche reso bagnate le prove libere del mattino, e in cui l'azione in pista sull'asciutto - con zone umide - è durata appena mezz'ora, il pilota di San Sebastián de los Reyes si è inserito al quarto posto della classifica dei tempi, con 1'21"566, a 3 decimi dal miglior tempo.

Questo mentre il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi , chiudeva ventesimo, e Raul Fernandez 21°, entrambi sul podio in Thailandia e oggi a più di 2". Solo Ai Ogura, decimo, è riuscito a portare insieme a lui la RS-GP nella Top10.

Un risultato che non si sarebbe potuto ottenere senza una fiducia sempre maggiore in un'Aprilia che gli ha dato molti grattacapi, ma con la quale sta rispondendo bene, come ha detto dopo le prove ai media, tra cui c'era Motorsport.com.

"È sempre importante essere in Q2, ovviamente, ma oggi era molto più complicato, perché le condizioni della pista erano difficili; era fondamentale avere fiducia nella moto fin dall'inizio, e l'ho avuta. Ogni giorno che sono sull'Aprilia mi avvicino un po' di più a dove voglio arrivare, e capisco sempre meglio la moto, di cosa ha bisogno. È stato comunque piuttosto rischioso perché la pista era in pessime condizioni e tutti noi che abbiamo superato il taglio della Q1 abbiamo dovuto rischiare".

Jorge Martín, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Alla domanda su cosa sia più complicato fra debuttare su un circuito nuovo o le zone umide, qualunque sia la pista, "Martinator" ha risposto: "Credo che le zone umide siano molto più complicate. Io arrivo, mi preparo per la gara, e più o meno sapevo già le traiettorie. Ma ovviamente, con le zone umide cambia tutto. Abbiamo fatto traiettorie che non sono affatto naturali, devi prendere linee molto strane, e questa è la parte più difficile. A parte gli spaventi, il dover scaldare bene le gomme, l'essere sempre al limite, ed è più facile commettere un errore".

Successivamente, il #89 ha sottolineato l'importanza di avere fiducia fin dall'inizio: "Alla fine è una questione di sensazioni. Se esci e ti senti già più o meno bene, allora vai migliorando. Se ti accorgi che non riesci a scaldare le gomme, che nelle curve rischi, allora non riesci più a piegare la moto, ed è un circolo vizioso in cui non trovi la fiducia".

"Mi concentro su me stesso, sul fare del mio meglio. Sono contento sia della sessione mattutina, perché c'erano condizioni miste con gomme da bagnato, dove di solito vado piuttosto male, sia di quella con gomme da asciutto. L'importante è essere sempre competitivo e stare tra i primi cinque".

"Il tracciato di Goiania? Mi piace, è molto diverso, forse, da quello a cui siamo abituati. A me sembra molto simile, diciamo, a Portimao, a dire il vero. Ovviamente, la chicane delle curve 9, 10 e 11, tutto quel tratto, è molto lento, ma il resto non è male. È breve, ma veloce. Ha anche qualcosa di Estoril".