MotoGP | Martin in pole in Qatar, Bastianini firma l'1-2 Ducati

Carica lettore audio

La nuova generazione della MotoGP è già qui. Ci sono le Ducati davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gran Premio del Qatar, ma non sono quelle Rosse del team ufficiale. A firmare la pole position, la quinta della sua carriera nella classe regina, è stato infatti Jorge Martin, davanti ad uno strepitoso Enea Bastianini. I primi due della classifica rookie 2021.

Il pilota spagnolo del Pramac Racing ha concesso il bis della sua primissima partenza al palo in MotoGP, conquistata lo scorso anno nel GP di Doha. "Martinator" è arrivato davvero ad un soffio dall'infrangere la barriera dell'1'53", fermandosi a 1'53"011. Tra l'altro, questa è la settima pole position consecutiva per la Casa di Borgo Panigale, le ultime due quali sono proprio del madrileno.

A stupire tutti però è stato soprattutto Bastianini, perché non dobbiamo dimenticare che dispone ancora di una vecchia GP21, ma anche che l'anno scorso la qualifica sembrava essere il suo tallone d'Achille. L'alfiere del Gresini Racing però ha tirato fuori un giro spaziale, chiudendo a soli 147 millesimi. Per "Bestia" si tratta della prima volta in prima fila nella top class.

A completare la prima fila troviamo poi un Marc Marquez che lascia pochi dubbi riguardo all'essere tornato ad alto livello. Discorso che si può estendere anche alla Honda. Il pilota di Cervera ha staccato il terzo tempo, a 272 millesimi, ma la cosa curiosa è che ha fatto la sua prestazione sfruttando la scia dell'altra Ducati di Pecco Bagnaia.

Il vice-campione del mondo però è stato la faccia deludente dell'armata Rossa in questa qualifica, perché non è riuscito a fare meglio del nono tempo, seppur staccato di appena quattro decimi. Un peccato, visto che anche Jack Miller è riuscito a portare l'altra Desmosedici GP ufficiale in quarta posizione e quindi aprirà la seconda fila.

Molto interessante anche la prestazione di Aleix Espargaro, bravissimo ad infilare l'Aprilia in quinta posizione, nonostante in precedenza gli fosse stato anche cancellato un tempo per aver ecceduto i track limits. La crescita del pacchetto Honda poi è confermata anche dal sesto tempo di Pol Espargaro, staccato di 335 millesimi.

Positiva anche la qualifica di Brad Binder, settimo dopo essere stato autore del miglior tempo in Q1. Il sudafricano aveva a disposizione una sola gomma nuova per la Q2 ed ha deciso di fare un solo run, una scelta che ha pagato di più di quella del campione del mondo Fabio Quartararo. Dopo aver evitato il "taglio", il campione del mondo non è riuscito a fare meglio dell'11° tempo.

Ma è per la Yamaha in generale che sembrano mettersi decisamente in salita le cose, visto che anche Franco Morbidelli è solamente 12°. E con le M1 che hanno un grande handicap in termini di velocità di punta, pensare di rimontare dalla quarta fila è davvero complicato, anche se "El Diablo" ha un ottimo passo.

Inspiegabile poi il crollo delle Suzuki, che sono state velocissime tutto il weekend, ma poi sono precipitate in qualifica, con il campione 2020 Joan Mir che non è andato oltre l'ottavo tempo ed il suo compagno di box Alex Rins che si ritrova addirittura decimo. Sarà interessante sentire dai diretti interessati i motivi di questo netto passo indietro.

Non è stato per niente fortunato Johann Zarco, perché il francese si è visto cancellare il suo miglior tempo in Q1, un 1'53"3 che gli avrebbe permesso di accedere alla Q2. Il portacolori della Ducati Pramac però lo aveva realizzato passando davanti alle bandiere gialle esposte per la caduta del rookie Darryn Binder alla curva 2.

Una bella disdetta per Zarco, che invece sarà costretto a scattare dalla 13° casella, essendo rimasto fuori per 126 millesimi con il crono che aveva realizzato in precedenza. Out anche l'altra KTM di Miguel Oliveira, che lo affiancherà in quinta fila.

Pur senza essere riuscito a passare il turno ed essendo stato favorito dalla scia di Zarco, Marco Bezzecchi è stato invece la vera rivelazione di questa Q1, con un 15° posto in griglia che gli vale la quinta fila e la palma di miglior rookie. Ma anche la soddisfazione di essersi messo dietro il compagno di box più esperto, Luca Marini, che scatterà 17° nonostante una Ducati GP22 più evoluta.

Tra le due moto del Mooney VR46 Racing Team si è infilata la Honda di Takaaki Nakagami, dal quale forse era lecito attendersi qualcosa in più dopo la buona prestazione che aveva mostrato in FP4. A completare la sesta fila poi c'è l'altra RC213V griffata LCR affidata ad Alex Marquez.

Bisogna quindi scendere fino alla settima fila per trovare due veterani come Maverick Vinales ed Andrea Dovizioso, che per il momento continuano a faticare a prendere le misure rispettivamente all'Aprilia ed alla Yamaha del team RNF, nonostante la M1 del forlivese sia uguale a quella dei piloti ufficiali.

Settima fila che si completa con l'altro esordiente Fabio Di Giannantonio, che nel suo piccolo si è messo dietro tutti gli altri rookie con la Ducati del Gresini Racing, precedendo nell'ordine Remy Gardner, Raul Fernandez ed il già citato Binder Jr.

Classifica Q2

Classifica Q1