MotoGP | Martin in pole a Sepang, indietro Bagnaia e Quartararo

La tensione per la lotta per il titolo si è fatta sentire parecchio nelle qualifiche del Gran Premio della Malesia, perché tra i contendenti l'unico che è riuscito a guadagnarsi una posizione di partenza all'altezza è quello che ha le speranze più risicate, ovvero Enea Bastianini. Gli altri invece saranno tutti chiamati alla rimonta, ma andiamo con ordine, perché di cose da dire ce ne sono tante.

Non si può non partire dalla pole position stratosferica che ha firmato Jorge Martin, la seconda consecutiva e la quarta in stagione per il portacolori del Prima Pramac Racing, che con il suo 1'57"790 ha letteralmente polverizzato il record del tracciato di Sepang.

Come detto, nella sua scia c'è Bastianini, che però si è visto rifilare ben 456 millesimi dal compagno di marchio madrileno. E' vero che i punti da recuperare per lui sono 42, ma all'orizzonte sembra profilarsi una buona occasione, perché gli altri contendenti al titolo sono tutti molto attardati e il suo passo gara è davvero molto interessante.

Per trovare il leader Pecco Bagnaia bisogna infatti scendere fino alla nona posizione, ma va detto che il suo 1'58"862 è arrivato con una gomma che aveva già utilizzato per passare il taglio della Q1. Quando poi ha montato quella nuova, il pilota della Ducati è scivolato alla curva 4, perdendo via via posizioni.

Nel suo piccolo, però, gli è andata abbastanza bene, perché i rivali più accreditati sono tutti alle sue spalle. Anche Aleix Espargaro infatti è scivolato alla curva 7 mentre stava completando il suo giro migliore, quindi dovrà andare a schierare la sua Aprilia in decima posizione.

E' andata ancora peggio a Fabio Quartararo, che si ritrova addirittura 12°. Il pilota della Yamaha ha pagato una scivolata alla curva 8 avvenuta nella FP4, dalla quale si è rialzato con la mano sinistra dolorante (si parla di una piccola frattura). Poi in Q2 ha patito una sbacchettata nello stesso punto nel suo giro migliore, quindi non è riuscito a fare meglio della quarta fila.

Tornando a scorrere la classifica, nonostante le difficoltà incontrate in questo fine settimana, Marc Marquez è riuscito ad artigliare un posto in prima fila per la sua Honda. La cosa curiosa è che ha cercato in tutti i modi di andare a cercare il gancio di Bagnaia, poi il suo 1'58"454 in realtà è arrivato in solitaria.

E' stata ancora un'ottima qualifica quella dei portacolori della Mooney VR46, con Marco Bezzecchi che ha chiuso quarto, mancando la prima fila per appena 36 millesimi, ma anche Luca Marini autore di un ottimo sesto tempo. Tra le due Desmosedici GP giallonere si è andata invece ad infilare la Suzuki di Alex Rins, che prosegue il suo momento di grande forma dopo la bellissima vittoria di Phillip Island.

Un bel passo in avanti lo ha evidenziato anche Franco Morbidelli, mai così veloce in qualifica in questa stagione e capace di staccare il settimo tempo con la sua Yamaha. Peccato però che il pilota italiano in gara dovrà scontare una doppia Long Lap Penalty per aver ostacolato Bagnaia e Marquez nel corso della FP3, quindi la sua gara sarà comunque in salita. Il quadro dei piloti che hanno avuto accesso alla Q2 si completa poi con l'ottavo tempo di Maverick Vinales e l'11° di Joan Mir.

Dopo il sospiro di sollievo di Bagnaia, almeno per quanto riguarda il passaggio del turno, il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Brad Binder, che con la sua KTM si è ritrovato eliminato per 175 millesimi. Out anche Jack Miller, che partirà 14° a causa di un secondo run disastroso: nel primo giro è andato lungo alla curva 4, poi in quello decisivo si è addirittura steso alla curva 2.

A completare la quinta fila c'è Cal Crutchlow, che conferma che comunque in generale le Yamaha sembrano cavarsela meglio rispetto alle ultime uscite sul tracciato malese. Ad aprire la sesta invece ci sarà la Ducati di Fabio Di Giannantonio, che da qualche gara a questa parte purtroppo fatica a reggere il ritmo dei compagni di marchio.

In 17° posizione si sarebbe dovuto schierare Pol Espargaro, ma il pilota della Honda dovrà arretrare di tre posizioni sullo schieramento per una manovra pericolosa ai danni di Johann Zarco commessa nella FP1 di ieri. E' curioso che uno di quelli che ne approfitteranno sia proprio il francese, che lo seguiva con la sua Ducati. Saltano davanti al pilota di Granollers però anche Miguel Oliveira e Remy Gardner, autore di una scivolata alla curva 8.

Nello stesso punto è finito ruote all'aria anche Alex Marquez, che andrà a schierare la sua Honda LCR in 21° posizione. A terra anche Darryn Binder, che con la seconda Yamaha della RNF Racing completa lo schieramento di partenza.

Classifica Q2

Classifica Q1