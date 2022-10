MotoGP | Martin in pole a Phillip Island, Bagnaia in prima fila

Carica lettore audio

Il ritorno della MotoGP a Phillip Island è stato segnato da una qualifica tiratissima, con le prime tre file file racchiuse nello spazio di appena quattro decimi e la battaglia per la prima fila che si è giocata sul filo dei millesimi. A firmare la pole position è stato Jorge Martin, che con il suo 1'27"767 ha fatto segnare il nuovo primato del tracciato australiano.

Per il portacolori del Prima Pramac Racing si tratta della settima pole in carriera nella classe regina, la terza stagionale. Se il discorso si allarga alla Ducati, però, il dato è veramente impressionante: per la Casa di Borgo Panigale si tratta della 14° partenza al palo stagionale in 17 qualifiche disputate.

Al netto della pole del madrileno, l'attenzione era ovviamente sui candidati al titolo ed il migliore in questo senso è stato Pecco Bagnaia, che domani andrà a schierare la sua Ducati in terza posizione, quindi in prima fila.

Il ducatista aveva chiuso davanti a tutti dopo il primo run, ma nel secondo non è riuscito ad essere efficiente come il compagno di marchio, fermandosi a 186 millesimi di distacco. Inoltre, davanti a lui si è infilato Marc Marquez, che aveva scelto proprio il "gancio" del piemontese e lo ha sfruttato per soffiargli la seconda posizione con la sua Honda, dando continuità al suo momento di forma positivo.

Poco male per il piemontese che, nonostante nella coda della sua Desmosedici GP ci fosse un traffico degno della tangenziale di Milano nell'ora di punta e non solo l'otto volte campione del mondo, è riuscito a mettersi dietro sia Aleix Espargaro che Fabio Quartararo, che saranno in seconda fila, rispettivamente in quarta ed in quinta posizione.

In casa Aprilia hanno provato a fare un gioco di squadra, mettendo il pilota di Granollers nella condizione di sfruttare in uscita dall'ultima curva la scia del compagno Maverick Vinales, che si è immolato chiudendo solo 12°. Peccato solo che una sbacchettata della sua RS-GP gli sia costata qualcosa nel T4, perché la prima fila gli è sfuggita per soli 4 millesimi.

Non aveva nessuno con cui "giocare" invece il leader iridato, visto che era l'unico pilota Yamaha entrato in Q2, quindi ha provato come sempre a fare a modo proprio. Anche per lui la prima fila è sfuggita davvero per un soffio, visto che è stato più lento di Bagnaia di appena 20 millesimi. A preoccuparlo, semmai, deve essere la schiera di Ducati con cui si troverà a fare i conti domani alla partenza.

A completare la seconda fila c'è infatti quella di Johann Zarco, passato dalla Q1 con il miglior tempo, mentre in terza fila ci sono solo Desmosedici GP, con il tandem della Mooney VR46 intervallato dalla Rossa di Jack Miller, solamente ottavo sulla pista di casa, alle spalle di Luca Marini. Peccato per Marco Bezzecchi, che fino al T3 aveva fatto segnare tempi da prima fila, ma poi ha perso terreno al T4, ritrovandosi nono a poco più di quattro decimi.

Decimo tempo per la Suzuki di Alex Rins, che come Zarco si è qualificato dalla Q1, riuscendo a portare almeno una GSX-RR nelle prime quattro file. Detto del 12° tempo di Vinales, davanti a lui c'è Alex Marquez, che non è riuscito invece a sfruttare più di tanto l'accesso diretto alla Q2 che si era guadagnato stamattina con la sua Honda LCR.

Il primo degli esclusi al termine della Q1 è stato Enea Bastianini, ma il portacolori del Gresini Racing avrà sicuramente da recriminare, perché è rimasto fuori da 38 millesimi, ma nel T3 ha trovato la KTM di Miguel Oliveira che procedeva piuttosto lentamente in traiettoria.

Quel che è certo è che per "Bestia" sembra una bella mazzata per le sue asprirazioni iridate, visto che sarà quello più indietro in griglia tra tutti i candidati al titolo. Il portoghese della KTM, invece, oltre ad essere passato dalla vittoria di Buriram al 21° posto in griglia, è finito anche sotto investigazione per l'accaduto.

A dividere la quinta fila con Bastianini ci saranno Pol Espargaro e Joan Mir, al ritorno in sella alla Suzuki dopo l'infortunio alla caviglia destra, che rientrano anche loro tra i delusi della Q1 odierna. Fino a pochi secondi dal termine erano i due principali candidati a staccare il pass per la Q2, ma poi si sono visti sfilare a tempo scaduto e quindi si andranno a schierare rispettivamente 14° e 15°.

E' stata una qualifica molto deludente per le KTM. Al netto dell'errore di Oliveira, bisogna scendere fino al 16° posto per trovare la migliore delle RC16, che è quella di Brad Binder. 20° posto in griglia invece per la seconda Ducati del Gresini Racing, quella affidata a Fabio Di Giannantonio.

Notte fonda per Franco Morbidelli: il pilota della Yamaha si ritrova 23° in griglia, con alle sue spalle solamente il giapponese Tetsuta Nagashima, chiamato a sostituire l'infortunato Takaaki Nakagami sulla Honda del Team LCR, e solo alla sua terza gara in MotoGP in tutto.

A pesare di più però è la batosta presa dalle altre due M1 di Cal Crutchlow e di Darryn Binder. E' vero che i due piloti della RNF Racing sono 17° e 18°, ma è altrettanto vero che il britannico ha rifilato mezzo secondo a Morbidelli, che ha preso quattro decimi anche dal sudafricano.

Classifica Q2

Classifica Q1