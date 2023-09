MotoGP | Martin in pole a Misano davanti a Bezzecchi e Bagnaia

Dopo aver dovuto fare i conti con il dominio delle Aprilia a Barcellona, le Ducati sono tornate a monopolizzare la prima fila dello schieramento della MotoGP nella gara di casa a Misano. A conquistare la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è stato Jorge Martin, che ha letteralemtne polverizzato il record della pista romagnola.

Il portacolori del Prima Pramac Racing è sceso addirittura fino a 1'30"390, abbassando di addirittura oltre quattro decimi il primato che aveva fatto segnare ieri Marco Bezzecchi. Dal canto suo, il riminese della Mooney VR46 non è stato tanto da meno, perché a sua volta ha ritoccato la prestazione di ieri, ma alla fine con il suo 1'30"787 si è fermato a 397 millesimi dal madrileno. E non dobbiamo dimenticarci che tutto questo lo ha fatto con una mano ancora dolorante dopo la carambola al via del Gran Premio di Catalogna.

La bella notizia di questa qualifica è il terzo tempo di Pecco Bagnaia: a soli 6 giorni dall'incidente di Barcellona, il campione del mondo zoppica ancora piuttosto vistosamente quando si avvicina alla sua Ducati, ma questo non gli ha impedito di provarci. Basta pensare che al T3 era in ritardo di appena una manciata di millesimi. Poi una piccola sbavatura alla curva 14 lo ha fatto chiudere a 436 millesimi dalla pole. Per lui comunque è un segnale molto importante.

Sulla carta, in casa Aprilia si aspettavano di soffrire su questa pista, decisamente più stop&go rispetto a Barcellona, ma alla fine le cose non sono andate affatto male. Maverick Vinales, che ha anche deciso di cambiare moto tra il primo ed il secondo run, è riuscito ad issare la sua RS-GP in quarta posizione, seppur staccato di oltre mezzo secondo. Ma anche Aleix Espargaro, che ieri aveva rimediato un forte trauma cervicale in una caduta, è riuscito a superare la Q1 e a piazzarsi sesto. Inoltre, in Q2 ci sono anche le due moto della RNF Racing, con Miguel Oliveira decimo e Raul Fernandez 12°.

Dopo aver brillato ieri, si è confermato in grande forma anche Dani Pedrosa, che a 37 anni e solo alla seconda gara stagionale è stato il migliore tra i piloti della KTM. Il veterano spagnolo, che ha portato al debutto un telaio in carbonio sulla RC16, prenderà il via dalla seconda fila, dalla quinta casella. E' riuscito quindi a fare meglio del titolarissimo Brad Binder, che invece aprirà la prima fila in settima posizione. Va ricordato però che Pedrosa ha avuto modo di fare un test qui a Misano due settimane fa, quindi era inevitabilmente molto a posto.

A completare la terza fila accanto a Binder ci saranno invece Luca Marini, autore dell'ottavo tempo, e Marc Marquez, che ha conquistato quindi il suo miglior risultato in qualifica da parecchio tempo a questa parte. Ieri è entrato in Q2 sfruttando la scia di Pedrosa, ma oggi ha sfruttato l'occasione per piazzare la sua Honda al nono posto. Il quadro dei piloti che hanno avuto accesso alla Q2 si completa poi con suo fratello Alex, che oggi sulla sua Ducati del Gresini Racing sfoggia una livrea celebrativa dedicata al patron Fausto.

Ancora una volta, Fabio Quartararo non è riuscito a centrare neppure l'accesso alla Q2. "El Diablo", che è stato costretto anche a rinunciare ad un tentativo a causa di una bandiera gialla, è rimasto escluso per appena 38 millesimi, ma questo vuol dire che dovrà andare a schierare la sua Yamaha in 13° posizione. Eliminato anche il collaudatore della Ducati, Michele Pirro, che ha sfiorato l'accesso al segmento decisivo della qualifica, ma alla fine si è dovuto accontentare della 14° posizione in griglia.

Buoni segnali, se così vogliamo intenderli, da parte del primo prototipo della Honda 2024. Quella di Stefan Bradl è stata infatti la migliore delle RC213V che hanno dovuto prendere parte alla Q1 e completerà la quinta fila. Quelle di Takaaki Nakagami e Joan Mir si dovranno invece andare a schierare in 20° ed in 22° posizione rispettivamente.

Non ha preso neppure parte alle qualifiche Takumi Takahashi: il pilota giapponese, chiamato a sostituire l'infortunato Alex Rins dalla Honda LCR, non ha raggiunto nelle prove libere i requisiti minimi di tempo imposti per accedere alla qualifica.

Tornando a scorrere la classifica, tra le grandi delusioni non si può non indicare Johann Zarco, che non è riuscito a portare la sua Ducati del Prima Pramac Racing in Q2 e scatterà 16°. Male però anche Jack Miller, che si ritrova 18° con la sua KTM, alle spalle anche della GasGas Tech3 di Augusto Fernandez.

Restando nel box della squadra di Hervé Poncharal, è stata molto deludente anche la prestazione di Pol Espargaro, finito in coda al gruppo dopo essere stato protagonista della bellezza di due cadute, la prima alla curva 2 e la seconda alla curva 13. Non è andata tanto meglio purtroppo a Franco Morbidelli, che prenderà il via dalla 19° casella dello schieramento con la sua M1. Eliminato anche Fabio Di Giannantonio, 21°, che nella FP2 è stato anche vittima di una caduta alla curva 14 nella quale la sua Ducati è uscita piuttosto malconcia, ma poi è tornato regolarmente in pista nella Q1.

Classifica Q2

Classifica Q1