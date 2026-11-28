Intervista

MotoGP Valencia

MotoGP | Martin: "Il via? Dopo 3 secondi ho chiuso il gas, ho capito subito che non saremmo partiti"

Il pilota della Aprilia, 2° nella Sprint di Valencia, descrive nei dettagli i momenti di caos vissuti sulla griglia di partenza a causa del problema al semaforo del circuito.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 28 nov 2026, 16:53

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Jorge Martín è ancora in lizza per il secondo posto in classifica piloti MotoGP 2026, in una battaglia che lo vede contrapposto a Marco Bezzecchi, il quale sabato lo ha battuto sia nella Sprint che nella classifica generale del campionato, dove ora lo precede di un punto.

Lo spagnolo, che questo fine settimana affronta il suo ultimo Gran Premio come pilota dell’ Aprilia in attesa di passare alla Yamaha nel test di martedì prossimo, ha tirato fuori dal cilindro ancora una volta una partenza strepitosa che lo ha portato dalla quinta posizione alla seconda, davanti a Marc Márquez.

La controversa penalità inflitta al Campione ha spianato la strada al madrileno, che è riuscito a consolidare la piazza d'onore, seppur senza mai poter pensare di attaccare il suo compagno di scuderia, che ha staccato il gruppo ed è fuggito via immediatamente.

"Non avevo la velocità di Marco, ma ho fatto quello che potevo. Questo mi aiuterà ad essere più forte in vista della gara lunga" - ha sintetizzato Martín, che, ancora una volta, ha dimostrato di aver preso confidenza con la RS-GP al via - È vero, le partenze nell’ultima parte della stagione sono state fantastiche".

Per il #89, questo è il decimo podio in una Sprint nel 2026, in cui si è dato battaglia con Márquez per il titolo e dove, questa domenica, se la vedrà con Bezzecchi per il secondo posto in campionato. Cosa che però non gli toglie il sonno.

"Sto facendo tutto quello che posso. Se oggi sono stato a questo livello, domani sicuramente potrò fare un altro piccolo passo avanti. Ma l’importante è godersi quel giro d’onore", ha ammesso il Campione del Mondo del 2024, che ha assistito da una posizione privilegiata al caos in cui si è trasformata la procedura di partenza, a causa del problema alle luci del semaforo, che ha provocato il surriscaldamento e il successivo incendio della Ducati di Márquez.

Martín, dal canto suo, ha deciso di chiudere il gas quando ha visto che il semaforo non si spegneva, e ha spento il motore per evitare danni maggiori: "Dopo tre secondi ho chiuso l’acceleratore, perché pensavo che non saremmo più partiti".

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