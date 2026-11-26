Intervista

MotoGP Valencia

MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"

Lo spagnolo ammette che gli piacerebbe concludere il Mondiale come vicecampione, ma che ora la cosa più importante è godersi l'ultimo weekend con la squadra di Noale e conquistare il titolo Costruttori.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 26 nov 2026, 16:51

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Jorge Martín este jueves en Valencia

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quella di Jorge Martín e Aprilia è stata una storia breve ma intensa, una vera e propria montagna russa che si conclude questo fine settimana al Gran Premio di Valencia, dove lo spagnolo si gioca il secondo posto nel Mondiale con il suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, e la squadra che punta al Costruttori.

Questo giovedì, nella conferenza stampa che ha preceduto l'evento di Cheste, lo spagnolo ha affiancato Pedro Acosta e Fabio Quartararo, il pilota che sostituirà alla Yamaha e con cui è stato visto parlare animatamente prima della conferenza. Forse stavano discutendo di quella che sarà la sua squadra e la sua moto.

"No, no, figurati. Quello lo vedrò martedì, ora siamo concentrati su questo fine settimana che dobbiamo concludere bene", ha esordito lo spagnolo.

"L’obiettivo è godermi quest’ultimo fine settimana dell’anno. Credo che ora il risultato sia l’ultima delle mie preoccupazioni. Sono competitivo come chiunque altro e darò il massimo per cercare di vincere. Ovviamente è meglio finire secondo nel campionato del mondo che terzo, ma per me non cambierà nulla".

"Soprattutto, l’obiettivo è conquistare il titolo costruttori per l’Aprilia”, ha aggiunto, riferendosi alla classifica generale guidata dalla Casa di Noale con soli 9 punti di vantaggio sulla Ducati.

"Ce la metteremo tutta, voglio salutare l’Aprilia nel miglior modo possibile, perché credo di meritarmelo dopo tutto quello che ho lottato per arrivare fin qui, e potrebbe essere un grande momento".

Sebbene molti se ne dimentichino e alcuni lo abbiano persino messo in dubbio, ricordiamo che dal GP d’Australia, Martín corre con una frattura al radio della mano destra.

"Mi sento meglio rispetto a Portimão, credo. Ho accusato un po’ di dolore nei giorni successivi allo sforzo dello scorso fine settimana; fino a ieri stavo male in generale. Lo sforzo è stato duro. Ma ora mi sento bene e penso che questa pista non sia così impegnativa fisicamente e che riuscirò a reggere meglio".

Dopo un anno di infortuni e un secondo anno di grandi successi, Martín lascerà il team veneto per diventare pilota ufficiale della Yamaha. Per lo spagnolo, l’esperienza con l’Aprilia è stata complicata.

"È stata una montagna russa in generale, non solo in pista; è stato un rapporto complicato, ma siamo riusciti a ribaltare la situazione. Durante l’anno ho ripetuto molte volte che non è necessario essere amici, basta lavorare insieme per vincere. Alla fine il rapporto si è rivelato positivo e ne sono contento".

"Mi hanno fornito tutte le risorse di cui avevo bisogno e loro mi sono grati perché sanno che in pista ho dato il massimo, che in fin dei conti è l’unica cosa che ci si può chiedere. Lascio l’Aprilia in condizioni molto migliori rispetto a quando sono arrivato. Più forte e con maggiore fiducia in me stesso, consapevole di essere capace di molto più di quanto avrei mai potuto immaginare nella mia vita. Credo che sia un momento speciale e voglio concluderlo nel miglior modo possibile".

La conclusione è che ora, quando si guarda allo specchio, Martín è orgoglioso di sé stesso.

"Non sono tipo da guardarmi allo specchio né da parlarmi, ma sono molto orgoglioso, sono una persona molto forte, molto tenace. Un anno fa non credevo in me stesso, avevo molti dubbi e riuscire a trasformare tutto questo in energia per tornare a lottare per il titolo mi ha dimostrato che posso farlo mille volte di più. D’ora in poi sarò più forte, avrò più fiducia in me stesso perché credo di essere una persona migliore e un pilota migliore rispetto a un anno fa".

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