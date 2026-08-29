MotoGP | Martín: "Il quinto posto è più di quanto mi aspettassi prima della gara"

Infortunato per gran parte dello scorso anno, il circuito di Aragón era uno di quelli “nuovi” per Jorge Martín in sella all’Aprilia; questa mancanza di esperienza si è aggiunta al fatto che il leader della MotoGP non si sentiva affatto a suo agio venerdì, anche se sabato mattina è riuscito, in parte, a rimediare un po’ conquistando la seconda fila (5° posto) della griglia.

Inoltre, lo spagnolo ha montato la gomma posteriore morbida che gli ha permesso di stare più vicino ai primi nella prima metà della gara, ma che non è riuscito o non ha saputo sfruttare come il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, partito dalla pole e arrivato terzo.

Alla luce di quanto accaduto, al termine della gara è stato quindi inevitabile chiedere a Martín se la gomma posteriore media, la mescola montata dal vincitore Marc Márquez, sarebbe potuta essere più efficace.

"Credo che la gomma media funzionasse un po’ meglio, ma non avevamo molta altra scelta che optare per quella morbida perché non avevo provato la media, quindi abbiamo preso questa decisione. Non credo che avrei potuto fare molto di più, forse alla fine della gara avrei avuto più gomma a disposizione", ha commentato.

"Credo che abbiamo fatto una grande gara, soprattutto all’inizio: andavo piuttosto veloce e sono riuscito ad avvicinarmi molto ai primi, nonostante per tutto il weekend fossi stato molto lontano da loro. Quindi, per la gara di questa domenica, con la mescola media, credo di poter fare un altro piccolo passo avanti".

Martín è arrivato a girare in quarta posizione dopo aver superato Raúl Fernández, partito quarto, ma poi è giunto Pedro Acosta e, dopo un paio di scambi di posizione con il pilota della KTM, si è stabilizzato in quinta.

"Oggi il quinto posto era il massimo a cui potevo aspirare. C’è stato un momento in cui mi ero ritrovato quarto e mi sentivo bene, ma negli ultimi giri Pedro andava molto più veloce di me".

«Sto faticando molto con la parte posteriore della moto; in ogni sessione miglioro un po’, ma poi finisce e il tempo a disposizione... Vediamo se domani riusciremo a fare un altro passo avanti, ma il quinto posto di oggi è stato migliore di quanto pensassi prima della gara".

"In vista di domenica, ovviamente, spero di migliorare questa quinta posizione, ma l’importante è trarre il massimo dal weekend; sto faticando e si tratta di ridurre al minimo le perdite e pensare alla prossima gara".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Al momento, Martín è in testa al Campionato del Mondo con 29 punti di vantaggio su Bezzecchi e 33 su Márquez, che ha leggermente ridotto il distacco. Tuttavia, qualunque cosa accada, lascerà Aragon da leader, salvando un fine settimana in cui sta soffrendo molto.

"Ogni punto conta e non si sa mai fino alla fine quanto valga ciascuno, ma un quinto posto è decisamente meglio di una caduta, anche se spero di migliorare per poter concludere qui con buone sensazioni".

In vista della gara, nonostante non l’abbia provata, tutto fa pensare che la scelta ricadrà sulla gomma posteriore media.

"È l’unica opzione, non l’ho provata ma storicamente la mescola media mi è sempre piaciuta molto. Oggi non l’ho montata perché la morbida, per quattro giri, aveva qualcosa in più e ho preferito provare ad andare avanti all’inizio, anche se sapevo che sarebbe arrivato il calo. La mescola media offre un miglior equilibrio alla moto e ne approfitteremo".

Durante tutto il weekend Bezzecchi è stato nettamente davanti a Martín: "Sta facendo la differenza: in ogni sessione di prove mi ha battuto di mezzo secondo; in gara non c’è stata tanta differenza, ma bisogna analizzare i dati e vedere dove è più competitivo".

Curiosamente, Martín non ha utilizzato il nuovo codone portato dall’Aprilia, cosa che invece era stata montata da Bezzecchi. “Sono stili diversi: quando le cose vanno bene si possono provare dei componenti, ma quando non vanno bene doverne provare di nuovi è un problema in più. Lo proverò di nuovo nel prossimo Gran Premio".