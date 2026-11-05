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MotoGP | Martin: "Il mio obiettivo non è rimandare il titolo di Marquez, ma portare la lotta fino a Valencia"

Jorge Martin cercherà di portare a termine il GP del Qatar di MotoGP con un obiettivo chiaro: evitare il trionfo di Marquez e portare la lotta per il titolo a Valencia. Il pilota dell'Aprilia si sottoporrà ad un controllo medico venerdì mattina, ma disputerà la FP1.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 5 nov 2026, 16:50

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto di: Asif Zubairi

Nuovo tentativo per Jorge Martin. Il campione del mondo è ancora condizionato dalla frattura composta del radio distale destro subita a Phillip Island, e ha già provato a disputare il GP della Malesia, ma senza successo. Il campione del mondo 2024 aveva ricevuto l'idoneità dai medici, ma dopo pochi giri nelle prove di venerdì e sabato, ha dovuto ritirarsi prima della Q1, senza poter evitare che Marc Marquez lo distanziasse nella lotta per il titolo.

Il pilota di San Sebastian de los Reyes è tornato a casa e in questi giorni ha lavorato per arrivare in condizioni migliori al Gran Premio del Qatar, nel quale Marquez può già diventare campione se guadagna 30 punti nei suoi confronti, con 37 in palio nell'intero weekend.

Lo spagnolo non si è sottoposto alla visita con il dottor Angel Charte questo giovedì al suo arrivo a Lusail, ma in pratica ha un "Fit to be review". L'Aprilia ha confermato che venerdì, prima della FP1, si sottoporrà ad un rapido controllo medico, ma questo in nessun caso gli impedirà di scendere in pista nella prima sessione del weekend, dopo la quale bisognerà valutare di nuovo le sue condizioni fisiche dopo essere salito sulla RS-GP.

Nel suo arrivo per il teso GP del Qatar, a causa della situazione politica in Medio Oriente e della guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte ed Iran dall'altra, "Martinator" ha spiegato che le sue condizioni fisiche sono migliorate negli ultimi giorni, anche se bisognerà aspettare per vedere come sta esattamente.

"Sto meglio. Ho lavorato molto in questi giorni per arrivare nella migliore condizione possibile. Ora bisogna vedere quanto siamo migliorati in moto, fino a che punto mi limita. Ma avevo già detto in Malesia che avrei provato a correre in Qatar, e sono qui. Ci proverò di nuovo, e vedremo durante il weekend fin dove posso arrivare", ha esordito parlando ai pochi media presenti, tra cui Motorsport.com.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Asif Zubairi

Interrogato sul fatto se abbia più speranze a Lusail di quante ne avesse a Sepang, Martin è stato categorico: "Sì, molte di più. Sento che in Malesia, ovviamente, volevo provarci, ma è stato molto forzato. Era molto presto con l'infortunio. Anche mentalmente sentivo di non voler essere lì, stavo soffrendo molto, ed abbiamo fatto bene a fermarci. Credo che sia stata la cosa più intelligente per il mio recupero".

"Ora mi sento molto meglio. Bisogna provarci, sì o sì, perché sappiamo che in questo sport può succedere di tutto. E io sarò lì nel caso in cui si presenti qualche opportunità, per essere pronto a coglierla", ha proseguito.

Martin ha chiaro il suo obiettivo rispetto alla ormai difficile lotta per il titolo mondiale: "Marc è ormai l'unico che può vincere o perdere questo Mondiale. Alla fine il mio obiettivo non è ritardare la sua festa, il mio obiettivo è portare la lotta fino all'ultima gara. Per questo sono qui, perché voglio continuare a lottare per questo campionato, e farò tutto ciò che è in mio potere per riuscirci".

Nonostante tutto, Martin mantiene la calma e resta tranquillo malgrado la sua situazione. Anche perché non bisogna dimenticare che questo weekend si corre dove un anno fa si fratturò 11 costole e subì un pneumotorace, venendo investito dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio.

"Ho dovuto imparare e maturare per forza, a suon di batoste. Tornare qui sicuramente non è facile, ma non c'è altro da fare. Se ho imparato qualcosa in questi anni è accettare ciò che ti succede. E che sia buono o cattivo, bisogna accettarlo, imparare, ed è quello che cerco di fare", ha concluso.

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