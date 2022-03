MotoGP | Martin: "Il mio obiettivo è vincere tre o quattro gare"

Carica lettore audio

Il giovane pilota della Ducati Pramac ha stupito tutti l'anno scorso al suo debutto in MotoGP, sia per la sua spettacolare partenza nella prima gara della stagione, al Gran Premio del Qatar, sia, soprattutto, per la sua pole position e il podio nella seconda gara, anch'essa svoltasi sul circuito di Losail.

Un anno dopo, Jorge Martin ha una vittoria a suo nome, così come quattro podi e quattro pole position, un ruolino di marcia brillante dopo la sua prima stagione nella classe regina. Con questi numeri, lo spagnolo ha perso il fattore sorpresa e nessuno lo sta escludendo dai nomi da tenere d'occhio, soprattutto questo fine settimana, su una pista dove l'anno scorso ha già saputo dare spettacolo.

"Il feeling per l'inizio della stagione è molto buono, ma per iniziare non si dovrebbe dare nulla per scontato perché in MotoGP tutto può capovolgersi da un giorno all'altro", ha avvertito lo spagnolo.

Martín quest'anno guiderà una Ducati GP22, identica a quella dei piloti ufficiali della Casa di Borgo Panigale, con cui ha un contratto diretto.

"La cosa più importante è cercare di partire bene. Abbiamo una buona base e spero che funzioni su questa pista. Se mi sento a mio agio, l'obiettivo è quello di lottare per la vittoria, cercare di fare un buon tempo sul giro, e niente... è troppo presto per dirlo, ma penso di poter lottare per la vittoria e, soprattutto, poter salire sul podio".

Obiettivi ambiziosi per il pilota spagnolo, che mira ad essere in ogni gara in lotta per il podio. Un target anche complicato, non solo per lui, in un anno con così tante gare e così tanti piloti forti sulla griglia.

"È difficile, ovviamente, ma non abbiamo intenzione di fissare un obiettivo molto basso, l'anno scorso eravamo quasi lì, in tutte le gare che ho finito eravamo in lotta per il podio o vicino ad esso, e quando non ci siamo riusciti è perché abbiamo avuto qualche problema. Penso di poterlo fare, è chiaro che il livello è molto alto e ci sono cinque o sei piloti che possono essere in lotta per i primi tre posti in ogni gara, ma l'obiettivo è di essere tra quelli. Questo è un po' l'obiettivo di quest'anno".

A differenza degli anni passati, gli ultimi due campioni della MotoGP non hanno avuto bisogno di vincere molte gare per conquistare il titolo, Motorsport.com ha quindi chiesto a Martin quante vittorie pensa che serviranno nel 2022 per laurearsi campione.

"Non ho fatto il calcolo perché non mi considero un contendente al titolo quest'anno, penso che il mio obiettivo dovrebbe essere quello di finire quarto o quinto alla fine della stagione, e penso che sarebbe un ottimo risultato. Non ci ho davvero pensato, ma penso che il mio obiettivo deve essere quello di ottenere tre o quattro vittorie quest'anno, che sarebbe l'ideale dopo un buon anno da rookie. Penso che ci sono tre o quattro circuiti dove posso farlo e questa è la mia motivazione", ha concluso il ragazzo di San Sebastián de los Reyes.