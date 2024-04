MotoGP | Martin: "Il mio futuro non è nelle mie mani, ho passato la palla a Ducati"

Jorge Martin arriva da leader alla terza tappa della stagione 2024 della MotoGP, il Gran Premio delle Americhe, dove non ha mai ottenuto grandi risultati, anche se lo spagnolo è fiducioso delle sue possibilità.

"Sono molto contento di come è iniziata la stagione, stiamo facendo un ottimo lavoro. L'obiettivo è quello di fare meglio degli anni precedenti: l'anno scorso ho faticato su questo circuito, ma è una sfida per il livello degli avversari. Sono fiducioso e sono in ottime condizioni fisiche, il che è molto importante su questa pista. Spero di essere uno dei migliori questo fine settimana".

La solida posizione in classifica dopo la vittoria in Portogallo non cambia i piani del pilota del Prima Pramac Racing. "Austin non è mai stato un buon circuito per noi, ma nemmeno Portimao lo era e quest'anno siamo riusciti ad ottenere la vittoria", ha detto lo spagnolo.

Ora che ha acquisito una maggior esperienza, Martin ha spiegato i problemi che ha avuto l'anno scorso su questo circuito.

"L'anno scorso non ero in forma, ho avuto la febbre e ho preso gli antibiotici, non stavo bene. ora sono in forma e a mio agio, penso che possiamo fare bene, ma vedremo Marc Marquez con la Ducati, Pecco Bagnaia che è pure lui forte su questa pista, Bastianini... sono tutti forti e con una moto forte", riferendosi alla Desmosedici GP.

"I favoriti di questo fine settimana sono i piloti Ducati, non solo per la moto, ma anche per il tipo di piloti che sono. Mi aspetta una bella sfida con molti avversari e faremo del nostro meglio".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Sull'errore di Bagnaia domenica a Portimao, con la caduta insieme a Marquez, Martin comprende che non essere davanti è un problema al giorno d'oggi.

"L'unica debolezza che ha avuto potrebbe essere stata quella di non essere riuscito ad andare davanti e di non essere riuscito a rimontare da dietro. E' complicato, se non si parte bene e non si fa un weekend perfetto dal venerdì si può incasinare tutto", ha argomentato.

Un'altra novità di queste due settimane senza gare è stato l'annuncio da parte della Yamaha del rinnovo di Fabio Quartararo. "Sono rimasto un po' sorpreso, perché viene da alcuni anni di sofferenza, ma avrà le sue ragioni e sono sicuro che abbia fiducia nel progetto", ha aggiunto.

Infine, a Martin è stato chiesto del suo futuro, visto che il suo contratto scade a fine stagione.

"Sto cercando di guardare avanti. Non è nelle mie mani, ho già passato la mano e ora la Ducati deciderà cosa fare. Poi vedremo".

Per quanto riguarda la possibilità ancora aperta che Pramac lasci la Ducati e si unisca alla Yamaha, Martin ha ammesso di non averne sentito parlare affatto.

"Questa è la prima volta che lo sento", ha detto sorpreso. "Al momento mi sento più legato alla Ducati che alla Pramac, ed è così da tutta la mia carriera. La mia priorità la conoscono tutti, è ancora presto, spero di poter passare in un team factory, anche se Pramac dovesse cambiare moto non penso di rimanere qui".

Un'altra notizia del momento è l'acquisto della Dorna da parte di Liberty Media, la società che possiede la Formula 1.

"Penso che sia una grande notizia per la MotoGP, ho parlato con Carlos Ezpeleta ed era molto contento. E se è contento lui, che è un capo molto intelligente, è sicuramente un buon momento per la MotoGP", è stata la sua valutazione.