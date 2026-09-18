MotoGP | Martín: "Il braccio? Stamattina ero sicuro che non mi avrebbero operato, ora non più..."

Jorge Martín ha superato con successo il venerdì del Gran Premio d'Austria di MotoGP, che gli è servito come test per verificare le condizioni del suo avambraccio destro, che gli aveva dato parecchi problemi a Misano, dove aveva sofferto di sindrome compartimentale.

Il pilota di San Sebastián de los Reyes rischia di vedere compromesso il suo finale di stagione, proprio quando ha la possibilità di conquistare il suo secondo titolo nella Classe Regina.

Dopo essersi sottoposto ad una visita medica mercoledì per decidere se recarsi in Austria, il weekend al Red Bull Ring si preannuncia fondamentale per "Martinator", per vedere se riuscirà a resistere; in caso contrario, lunedì dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, per iniziare al più presto la riabilitazione e affrontare meglio il successivo tour asiatico, con cinque Gran Premi in appena sei settimane.

Nel frattempo, la giornata di oggi è andata bene iniziando col terzo tempo a 0"3 da Pedro Acosta e senza montare pneumatici nuovi, in una sessione piuttosto strana. L’intensità è aumentata nelle prove pomeridiane, sempre dominate da Acosta, nelle quali Martin si è classificato quinto, come secondo miglior pilota dell’Aprilia, dimostrando maggiore sicurezza rispetto al compagno di squadra Marco Bezzecchi, nono.

Nelle dichiarazioni rilasciate al termine della giornata ai media, tra cui Motorsport.com, ha indicato che il suo braccio sta meglio rispetto a una settimana fa a Misano e che l’unica preoccupazione che nutre riguarda la lunga gara di domenica, quando si completeranno un totale di 28 giri.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Il braccio sta meglio rispetto a Misano e non credo che mi limiterà domani. Vedremo domenica. Con la moto mi sono trovato bene e sappiamo dove migliorare. Sembra che ogni venerdì debba riadattarmi all’Aprilia, perché la moto è cambiata molto rispetto a quella dell’anno scorso", ha commentato.

Così, il #89 ha spiegato come le sue sensazioni riguardo al braccio siano cambiate nel corso della giornata, al punto che è passato dall’essere certo che lunedì non avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico, al pensare che forse non potrà evitare di finire in sala operatoria: "Stamattina ero sicuro che non mi sarei operato, questo pomeriggio non ne sono più così sicuro", ha precisato.

Il fatto è che Martín vuole evitare, se possibile, l'intervento a tutti i costi. Il pilota madrileno ha spiegato il motivo: "Quello che mi spaventa dell'intervento è che non si sa come andrà a finire. Potrebbe andare bene e ritrovarmi al 100% per Motegi, oppure potrebbe andare male e complicare le cose", ha concluso.