MotoGP | Martín: "I 15 punti dal leader sono la cosa che mi preoccupa meno in questo momento"

Il fine settimana non si prospettava positivo per Jorge Martín, che arrivava a Brno con una sanzione di due long lap per la gara di domani, e senza sentirsi al cento per cento a proprio agio con la Aprilia, che dopo il lampo di Le Mans - dove ha vinto la sua prima gara con la moto di Noale - lo aveva riportato un po' a una realtà meno festosa.

Tuttavia, pur non avendo ancora la RS-GP26 del tutto in mano, nonostante le cadute e gli infortuni, e il 'dramma' dell'Ungheria, il campione del mondo 2024 è lì, a soli 15 punti dal leader del campionato, Marco Bezzecchi, che questa volta è caduto da solo.

"È ciò che mi preoccupa di meno in questo momento, essere a dieci, quindici o venti punti dal leader. Quello che mi preoccupa davvero è che sono lontano dalle Ducati e lontano dalla vittoria, e sono già due gare che non ho la velocità che avevo a inizio anno. È vero che a ogni sessione di prove mi sento meglio, quindi questo è il mio obiettivo, concentrarmi su me stesso e migliorare", ha spiegato lo spagnolo.

"La stagione è ancora lunga, ma se continuo a non avere la velocità non avrò possibilità di lottare per il titolo, l'importante è trovare il perché e continuare a migliorare. Da ieri a oggi abbiamo fatto un passo, ma bisogna farne un altro da oggi a domani per poter essere più vicini ai primi".

Il madrileno vuole avere una moto base che, per il momento, non sono ancora riusciti a trovargli.

"C'è una differenza di rendimento rispetto ad altri piloti, ci sono circuiti in cui questa differenza non esisteva e ora mi trovo a rincorrere. Forse fa parte del processo di imparare l'Aprilia, sento che non abbiamo una base, in un posto iniziamo con una moto e in un altro con un'altra diversa. Questo fine settimana ci deve aiutare a sapere da dove cominciare sempre per migliorare da lì".

"Credo che oggi siamo in un buon momento, non è stata una brutta gara, partivo molto indietro (10°), partendo dalle prime due file credo che sarei potuto andare davanti. Sono tranquillo".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

In questo momento quello che ha fatto un passo avanti con l'Aprilia è Ai Ogura, e quindi è stato chiesto a Martín se lo vedesse in lotta per la corona iridata.

"Ci sono molti rivali e molti nomi per il titolo, a me questo non interessa; quello che voglio è ritrovare il mio feeling con la moto e, se lo trovo, lottare con Márquez, con Bezzecchi, con Ogura o con chiunque sia fino alla fine".

Dopo la vittoria di Le Mans si è scatenato l'entusiasmo attorno a Martín, un lampo che ora cerca di ritrovare.

"È chiaro che è stato un fine settimana molto positivo, veniamo da una grande progressione, ma ho sempre detto che arrivare in testa è più facile che restarci. Da Barcellona (sei cadute) ho perso quel livello che, sicuramente, recupererò. Ma devo continuare a lavorare duro per capire cosa succede. Non c'è altra storia. Ma ho bisogno di ritrovare la velocità per poter lottare per tutto".

Dopo aver provato molte volte il long lap penalty e dopo la sprint, Martin non ha un'idea precisa di a quale posizione possa aspirare domani con la doppia sanzione.

"È molto difficile sapere o dire un risultato, fare una Top6 o Top5 sarebbe fantastico, credo che se trovo un po' di velocità per stare con il gruppo di testa, il long lap a Brno non è un dramma, si perde un secondo e mezzo o poco più, saranno tre secondi e mezzo in totale, se la gara è lunga, come è normale su questo circuito".

"Spero di non perdere molte posizioni. L'ho provata di nuovo oggi molte volte, ho solo avuto uno spavento e sono finito nella ghiaia perché all'uscita arrivava Bezzecchi e sono andato nella via di fuga, per non disturbarlo".