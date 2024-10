MotoGP | Martin: “Ho vissuto male la sconfitta, ma quest'anno sono più forte”

La lotta per il titolo sta giungendo alla sua fase finale, mancano ormai poche gare al termine della stagione e i contendenti si stanno riducendo drasticamente: nonostante la matematica non li tagli ancora fuori del tutto, Enea Bastianini e Marc Marquez sono sempre più lontani dai due grandi favoriti, Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Il pilota Pramac arriva a Motegi da leader del campionato, con 21 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica, che quest’anno è costretto a inseguire in questa fase della stagione.

Lo scorso anno, Martin aveva trionfato sia nella Sprint che nella gara domenicale, riducendo il distacco in campionato dall’allora leader Bagnaia. Ora i ruoli sono invertiti ed è lo spagnolo ad essere cacciato. Come cambiano le cose a distanza di un anno: “Arrivo con 21 punti di vantaggio, l’anno scorso ero a -18. Quindi vuol dire che ho fatto le cose meglio rispetto all’anno scorso. Mi ha aiutato molto quello che mi è successo l’anno scorso. Quando soffri, decidi di agire e cambiare. Ho vissuto male la sconfitta, quindi ho preso le misure che pensavo fossero adeguate per migliorare. Ora voglio dare il meglio di me, voglio fare il massimo indipendentemente da quello che farà lui. Ho il potenziale per vincere come ho fatto l’anno scorso e ci proverò, tenterò di portare a casa il massimo dei punti possibile”.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se la situazione in campionato è cambiata, significa che il primo ad aver messo in atto dei cambiamenti è stato lo stesso Martin. Dopo la delusione cocente del 2023, il pilota Pramac sente di essere maturato e ora si presenta come il più forte: “Mi sento molto forte. Non direi più veloce che mai, perché credo che l’anno scorso fossi più veloce. Soprattutto Pecco ha fatto un passo in avanti in questa fase di stagione, lo scorso anno faticava di più a questo punto. Ma mi sento più forte in generale, ho lavorato in ogni ambito. Mi sento migliore, più forte… Posso dire che mi sento più forte dell’anno scorso. Forse sono un pilota più maturo, più completo in generale. L’anno scorso avevo più differenza rispetto agli altri, ma ora è tutto più equilibrato”.

Ora l’attenzione si concentra su Martin e Bagnaia, che sono i due principali contendenti al titolo. Così, la consueta conferenza del giovedì ha visto solo loro due protagonisti, segno che la battaglia si sta facendo sempre più intensa: “Io e Pecco in conferenza da soli? La prendo bene, l’anno scorso l’ho vissuta un po’ peggio. La pressione era la stessa, ma forse non sono stato in grado di gestirla. Mi sento bene, non vedo l’ora di scendere in pista e divertirmi. Credo che Pecco sia un grande campione, ha vinto due titoli consecutivi in MotoGP. Ha molta esperienza e sa già cosa succede in queste situazioni. Per me è un piacere poter lottare con lui. Il livello mostrato da lui, Enea e Marc rendono anche me un pilota migliore. Quindi sono contento di lottare con loro”.