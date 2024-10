MotoGP | Martin: "Ho provato a vincere, ma Marquez aveva qualcosa in più"

La gara di Phillip Island è quella che segna definitivamente il click mentale di Jorge Martin. Probabilmente, un anno fa avrebbe rischiato tutto per provare a battere Marc Marquez, oggi invece ha capito che il secondo posto nel Gran Premio d'Australia aveva quasi il valore di una vittoria, con il rivale Pecco Bagnaia che era oltre 7" più indietro e che soprattutto sarebbe finito nuovamente a 20 punti di distacco. Un gap non decisivo, ma sicuramente importante a tre appuntamenti dal termine.

E' chiaro che dopo il dominio che aveva mostrato nella Sprint di ieri, molti indicavano il pilota del Prima Pramac Racing come il grande favorito per la gara di oggi, che però è stata più complicata di quanto possa essere sembrata da fuori. Un piccolo errore verso metà gara ed il sorpasso di Bagnaia sono stati un po' una "sveglia" che gli ha permesso di cambiare passo, portandosi però dietro anche il #93.

"E' stato sicuramente un buon fine settimana, ma volevo vincere ed ero molto concentrato su questo. Sono partito bene, ma le sensazioni non erano buone, perché non ci aspettavamo così tanto vento, invece alla fine era più o meno come ieri. Non ero a mio agio, quindi ho cercato di 'spaccare' la gara, ma non ci sono riuscito. Poi c'è stato un momento in cui ho avuto paura, perché ho rischiato di cadere e Bagnaia era riuscito a superarmi", ha detto "Martinator".

"Quando Pecco mi ha passato ho pensato di dove fare un click, perché non potevo stargli dietro. A quel punto sono riuscito a prendere un ritmo molto forte, sull'1'27" alto e pensavo di poter tenere Marc un po' sotto controllo, ma è stato un errore, perché soffrivo molto alla curva 4", ha aggiunto.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando Marquez ha rotto gli indugi, però, non ha potuto fare nulla per fermare il pilota del Gresini Racing, anche perché era il caso di usare la testa in un momento così topico per la corsa al titolo: "Alla fine avevo molto più da perdere e ho dovuto usare la testa. Ho visto che Pecco era già a più di sette secondi, quindi sono andato sul sicuro. La verità è che ci ho provato, non mi sono arreso: ho puntato alla vittoria, ma Marc aveva qualcosa in più negli ultimi due giri".

Il madrileno poi è tornato sul piccolo errore che ha commesso, spiegando ai giornalisti cosa era successo: "Ho provato a frenare un po' più tardi alla prima curva, ma gli avvallamenti ed il vento mi hanno tradito. Quando sono arrivato al T1 ho visto che avevo perso otto decimi, ma vedere Pecco sorpassarmi è stato un bene, perché quell'errore mi ha un po' 'attivato'".

Infine, ha fatto il punto della situazione in vista delle ultime tre gare della stagione che affronterà appunto con un margine di 20 lunghezze su Pecco: "Questa è una pista sulla quale mi aspettavo di andare forte, ma è come sempre: se uno vince, l'altro comunque è sul podio, quindi è difficile approfittarne. In Thailandia punterò a vincere, ma anche a lui piace molto questa pista".

"Cercherò di vincere e se non ci riuscirò, cercherò di perdere meno punti possibile. Oggi sono contento perché sono riuscito ad avere sette secondi di vantaggio su Pecco, che sono davvero tanti, ma ogni pista è diversa e tutto può succedere. Quindi preferisco concentrarmi su me stesso e sulle mie possibilità fino alla fine", ha concluso.