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MotoGP | Martin ha l'ok dei medici per correre il GP di Malesia, Fernandez invece si ritira
Le condizioni fisiche dello spagnolo sono state rivalutate dopo le Libere 1 di Sepang e ora c'è il via libera definitivo perché sia in griglia di partenza con la sua RS-GP26, cosa che invece non farà il suo connazionale di Trackhouse.
Rachit Thukral
Pubblicato: 30 ott 2026, 05:36
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Jorge Martin ha ottenuto il via libera dei medici per partecipare al resto del GP della Malesia dopo le prove libere di venerdì.
Dopo essere stato inizialmente dichiarato idoneo giovedì dal medico ufficiale della serie, Angel Charte, il pilota dell’Aprilia ha dovuto sottoporsi a ulteriori accertamenti dopo la prima sessione del weekend prima di poter continuare l'avventura a Sepang.
Allo scadere del tempo delle Libere 1, Charte si trovava già nel box Aprilia per valutare il polso destro che lo spagnolo si era fratturato nella caduta durante la Sprint di Phillip Island sabato scorso.
Ritenutosi soddisfatto delle sue condizioni, Charte ha dato a Martin l'ok per correre a Sepang e mantenere vive le sue speranze di titolo.
In un breve comunicato diffuso intorno a mezzogiorno, meno di mezz’ora dopo la conclusione delle Libere 1, Aprilia ha precisato che "Jorge Martin è stato dichiarato idoneo a correre al GP della Malesia”.
Lo spagnolo dovrà comunque affrontare una sfida non da poco per colmare il distacco dai primi dopo essersi classificato ventesimo nella sessione del mattino, a +1"8 dal miglior tempo fatto registrare dal suo rivale per il titolo Marc Marquez sulla Ducati ufficiale.
Il compagno di squadra di Martin, Marco Bezzecchi, si è piazzato secondo nella tabella dei tempi con un ritardo di 0"474 rispetto a Márquez.
All’inizio del GP della Malesia di questo fine settimana, Marquez detiene un vantaggio di 10 punti in classifica su Martin, con Bezzecchi terzo a 50 punti di distanza.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Foto di: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Fernandez si ritira dal GP della Malesia
Sebbene Martin sia stato dichiarato idoneo a gareggiare, l’Aprilia scenderà in pista con soli tre piloti questo fine settimana, dopo che Raúl Fernández della Trackhouse si è ritirato a causa di un infortunio.
Il 26enne ha completato solo due giri a Sepang durante le Libere 1 prima di rientrare ai box con evidente dolore a causa della frattura al dito riportata durante la Sprint in Indonesia, coi problemi peggiorati a Phillip Island lo scorso fine settimana dove è stato costretto a ritirarsi anticipatamente dalla gara sprint.
Dopo essere stato dichiarato non idoneo a partecipare al GP d’Australia, che alla fine è stato annullato, Fernandez si è recato in Malesia con l’obiettivo di tornare a correre. Tuttavia, dopo aver lamentato forti dolori durante la guida della moto, ha deciso di interrompere il weekend e concentrarsi sul recupero.
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