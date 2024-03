MotoGP | Martin: "GP24? Stiamo trovando la strada giusta"

Jorge Martin ha iniziato la stagione 2024 nello stesso modo in cui aveva terminato quella passata: da primo sfidante e l'antagonista più credibile della certezza che porta il nome di Francesco Bagnaia.

In Qatar, il pilota del team Pramac ha vinto la Sprint del sabato, mentre domenica è stato il pilota ufficiale della Ducati a ottenere la vittoria nella gara lunga. Ora i due si ritrovano a Portimao, con lo spagnolo che si sente fiducioso per aver trovato un feeling migliore con la Ducati Desmosedici GP24.

"Portimao è sicuramente una pista che mi piace", ha dichiarato Martinator durante la conferenza stampa del giovedì in Portogallo. "Lo scorso anno sono andato forte anche se non ho concluso la gara, ma il nostro passo era molto buono. Penso di essere in ottime condizioni e spero di sentirmi meglio su questa nuova moto, ma penso che stiamo trovando la strada giusta".

Fermin Aldeguer è stato annunciato questa settimana dalla Ducati come prossimo pilota in MotoGP e prenderà il posto di Martin nel team Pramac. Jorge si è detto contento dell'approdo dell'amico in Ducati, mentre della sua situazione è ancora troppo presto per dire qualcosa.

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Penso che la situazione di Aldeguer sia molto simile alla mia quando sono arrivato in Pramac. Dovrebbe avere una moto ufficiale, per cui sarà davvero molto simile alla mia. Ma penso che la meriti, lo abbiamo visto alla fine della stagione scorsa. Per quanto riguarda il bel momento dei piloti spagnoli penso che da noi ci sia spesso bel tempo, si può girare tanto, e poi stanno facendo un ottimo lavoro, abbiamo una buona fucina di talenti".

"Credo che questo non sia il momento giusto per parlare del mio futuro. Credo di aver già dimostrato tanto, ma dovrò dimostrare ancora quest'anno. Il mio manager sta lavorando per il mio futuro".

Martin ha ammesso che la GP24 sembra avere più potenziale rispetto alla moto dello scorso anno. Più stabile, più vicina alle preferenze dei piloti, anche se quantificare il miglioramento a livello cronometrico non sembra ancora possibile.

"Per quanto mi riguarda ho faticato tanto nella decisione riguardo a quale moto usare. Sono diverse, ma in termini di velocità sono molto simili. Suppongo però che scegliendo la stessa moto di Bagnaia avrò le sue stesse possibilità. Sicuramente la Ducati è migliorata un po'. E' più stabile, ma è difficile quantificare il miglioramento in termini di decimi. Penso che vedremo meglio la differenza nel corso della stagione", ha concluso Martin.