MotoGP | Martin frenato dall'arm pump: "Se lo risolvo, posso lottare con Marc. Ma se mi devo operare..."

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Il pilota dell'Aprilia è convinto che avrebbe avuto buone chance di portarsi a casa la vittoria a Misano se non avesse accusato un problema di sindrome compartimentale, che lo ha relegato al quinto posto, permettendo a Marquez di agganciarlo nel Mondiale. La speranza è di non doversi operare, perché un'intervento complicherebbe la corsa al titolo.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Quella del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP ha rischiato di essere quella della fuga per Jorge Martin, invece si è trasformata in quella dell'aggancio in classifica da parte di Marc Marquez. Ad onor del vero, nel corso del weekend di Misano, il pilota dell'Aprilia non era mai sembrato attrezzato del passo giusto per provare a giocarsela con la RS-GP gemella di Marco Bezzecchi o con il ducatista.

Tuttavia, il vicino di box è finito ruote all'aria ancora prima di completare il primo giro, e questo ha finito per far disunire momentaneamente il campione del mondo in carica, che al sesto giro gli ha ceduto la leadership. Per "Martinator" sembrava quindi l'occasione perfetta per provare ad andare a caccia della seconda vittoria stagionale e riprendersi i 5 punti persi nella Sprint di ieri nel confronto con il connazionale.

A complicargli la vita però è arrivato un problema fisico inatteso, un "arm pump" al braccio destro, che lo ha costretto a rallentare il ritmo per non rischiare di cadere, cedendo non solo la prima posizione al #93, ma arretrando fino alla quinta. Un risultato che ha permesso quindi a Marc di agganciarlo in classifica. Anzi, di superarlo in virtù del maggior numero di vittorie.

"Sembrava che potessi vincere la gara, all'inizio mi sentivo molto a mio agio, perché stavo guidando molto bene, in modo fluido. Ma ha sorpreso riuscire a tenere il ritmo di Marc ed anche superarlo, per cercare di spezzare un po' il gruppo", ha detto Martin quando ha incontrato i giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Quando ho provato a spingere, il braccio destro ha iniziato a cedere. E' un problema che non avevo avuto durante l'anno e che non mi aspettavo. E' vero che ne avevo sofferto per tutto il weekend, ma pensavo di poterlo controllare, invece non è andata così. Non riuscivo a frenare e avevo per il controllo della moto. A quel punto ho semplicemente aspettato che la gara finisse".

"Penso di aver perso un'ottima occasione per vincere una gara, o almeno per lottare per la vittoria, perché credo di aver avuto un ritmo più che sufficiente per farlo. In squadra dobbiamo comunque essere contenti, perché venerdì ho rischiato di non entrare in Q2 ed oggi ero in testa alla gara: sono cose che possono succedere", ha aggiunto, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

L'Austria a questo punto diventa una tappa fondamentale del suo percorso iridato, perché dopo il Red Bull Ring dovrà decidere se sottoporsi ad un intervento chirurgico o meno. E questo chiaramente può avere un peso nel proseguimento della stagione.

"Ora dobbiamo concentrarci sulla gara in Austria, che si terrà la settimana prossima, e poi, insieme al team, dovremo decidere se sottopormi o meno ad un'intervento chirurgico dopo la gara. Questo sarà in parte la chiave per il resto della stagione, perché se mi operassi adesso, potrei non essere al meglio nelle gare asiatiche e questo sarebbe un problema ancora più grave".

"E' una cosa per cui prima o poi dovrò sottopormi a un intervento chirurgico e trovare una soluzione, ma al momento non siamo nel momento migliore della stagione né nella posizione giusta per farlo. Andare sotto i ferri può sempre comportare complicazioni ed è una cosa che va valutata con attenzione. Oggi è un peccato, sono molto frustrato, ma non riuscivo a frenare né ad accelerare, tutti mi sorpassavano nello stesso punto perché non avevo forza. A livello muscolare e fisico sto bene, ma il braccio no".

Il madrileno però sembra non voler fasciarsi la testa prima di essersela rotta, proprio perché la velocità mostrata oggi prima del problema fisico lo rende convinto di avere tutto per provare a giocarsela con Marquez. Ma dipenderà tutto da come si evolverà la situazione del suo problema fisico.

"E' chiaro che non è stato il weekend migliore. Per quanto mi riguarda, ero pronto a vincere, ma non posso controllare i problemi fisici. Se non dovessi averli di nuovo, penso di poter essere un candidato e lottare con Marc. Se dovessero persistere, saranno un fattore chiave per il resto dell’anno. Dobbiamo essere intelligenti, capire cosa fare e cosa non fare".

"Prendo gli aspetti positivi. Marco sembrava il favorito in entrambe le giornate e le cose non gli sono andate bene, mentre io, pur non essendo il favorito, ero lì per vincere. La squadra deve essere contenta, la moto funziona, abbiamo tutto, non ci manca nulla e dobbiamo portare avanti questo aspetto", ha concluso.

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