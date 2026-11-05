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MotoGP | Martin "fit" per la FP1 in Qatar, Fernandez ed Aldeguer hanno il via libera per tutto il GP

Jorge Martin ha ricevuto un "fit to review" al GP del Qatar di MotoGP: potrà disputare le Libere 1, ma poi dovrà sottoporsi a un nuovo controllo. Raul Fernandez e Fermin Aldeguer invece hanno già il via libera per tutto il weekend.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 5 nov 2026, 13:57

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Jorge Martin potrà disputare la FP1 del Gran Premio del Qatar, terzultimo appuntamento della stagione 2026 della MotoGP, che si disputa questo fine settimana a Lusail, in attesa di superare un nuovo controllo medico dopo la sessione. Al contrario, sia Raul Fernandez che Fermin Aldeguer hanno ricevuto l'idoneità dall'équipe medica guidata dal dottor Angel Charte per tutto il fine settimana.

Da un lato, "Martinator" continua a lottare per essere in pista, considerando che la matematica lo tiene ancora in corsa per il titolo, per quanto Marc Marquez possa chiudere i conti questo fine settimana e centrare la sua decima corona, a patto di riuscire a staccare di altri 30 punti il pilota dell'Aprilia.

Nel pieno della lotta con il pilota di Cervera, nella Sprint di Phillip Island, il madrileno è caduto, fratturandosi il radio distale della mano destra, ma con una frattura composta e non completa. Questo gli ha permesso, con il lavoro di recupero, di provare a correre a Sepang, ma dopo aver completato pochi giri tra venerdì e sabato ha dovuto scendere dalla sua Aprilia prima della Q1.

Martin è volato in Spagna subito dopo, e da domenica ha lavorato a casa per continuare a recuperare in vista dell'appuntamento di Lusail. Questo giovedì, ha ricevuto il via libera dei medici per iniziare il fine settimana, e il dottor Charte valuterà il suo stato di salute insieme alla sua équipe al termine della sessione inaugurale, per dargli il via libera definitivo per il resto del Gran Premio.

Via libera di cui dispongono già sia Raul Fernandez che Fermin Aldeguer. Il pilota del Trackhouse Racing potrà correre tutto il fine settimana nonostante la frattura che ha all'indice della mano destra, proprio il dito che usa per frenare. Lesione che lo ha costretto al ritiro in Malesia dopo aver disputato soltanto la FP1.

"Raul Fernandez si è sottoposto ad una visita medica all'indice destro, che si è fratturato durante la Sprint dell'Indonesia, effettuata dall'équipe medica del campionato al Lusail International Circuit, ed è stato dichiarato idoneo a correre nel Gran Premio del Qatar", ha indicato il suo team in un breve comunicato.

Dell'idoneità completa godrà anche Aldeguer, assente dal GP d'Indonesia a Mandalika per una frattura alla mano destra. Dopo aver saltato gli appuntamenti di Australia e Malesia, il murciano tornerà in azione.

Chi non sarà presente nel box del Gresini Racing sarà il suo compagno, Alex Marquez, che ne ha approfittato per operarsi alla clavicola destra che si era rotto a Barcellona, a maggio. Iker Lecuona, che ha sostituito Aldeguer nelle ultime due gare, salirà sulla Ducati del vice-campione del mondo in carica. L'altra assenza per problemi fisici sarà in Honda HRC: Jake Dixon sostituirà Joan Mir dopo che il campione del 2020 ha sofferto nuovamente in Malesia dei problemi di vista e di vertigini che lo hanno portato a ritirarsi dalla competizione da Misano.

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