MotoGP | Martin: "Firmerei subito per vincere il Mondiale con una sola vittoria"

Jorge Martin ha perso la leadership della classifica generale del campionato a Misano, finendo a pari punti con Marc Marquez, ma l’ha recuperata una settimana dopo in Austria e l’ha mantenuta, seppur ormai per soli due punti, in Giappone domenica scorsa. Questo gli permette di arrivare a Mandalika, un tracciato che gli piace e dove andrà all’attacco, con un piccolo margine sul suo massimo rivale per il campionato.

Il pilota dell'Aprilia è arrivato a Lombok lunedì e da allora si sta acclimatando al cambio di clima rispetto al Giappone.

"Arrivo bene, in forma, ho recuperato molto bene dal weekend del Giappone. Però qui fa molto caldo, vediamo come reagiscono il corpo e la moto con questa temperatura", ha esordito lo spagnolo nel suo incontro con i media questo giovedì, alla vigilia del GP d’Indonesia.

Per Martin, quello di Mandalika è un circuito buono, sia per lui sia per l’Aprilia, un’occasione per andare a caccia dell’en plein da 37 punti.

"Assolutamente non è questo il mio obiettivo, cerco sempre di ottenere il massimo da un weekend, ma non so che cosa succederà. Per arrivare a questi 37 punti bisogna fare molte cose, far lavorare bene le gomme, avere un buon setting, e i rivali sono sempre forti. In Ducati non sono stupidi e qualcosa avranno fatto, di sicuro, per far funzionare bene le gomme", ha sottolineato.

Martin è ormai da più di 100 giorni il pilota con più punti nel Mondiale, con solo una settimana a pari merito con Marquez, che lo insegue e non riesce a prenderlo, per quanto il ducatista abbia già accumulato cinque doppiette negli ultimi nove Gran Premi. Un’autentica valanga di colpi che non abbatte il pilota dell'Aprilia.

"Se c’è qualcosa che mi caratterizza è che non mi arrendo mai e tirerò fuori il massimo per restare in lotta fino alla fine, se questo mi basterà per vincere il mondiale sarà perfetto, altrimenti ci proveremo l’anno prossimo", ha valutato.

In questo senso, Martin ha ottenuto una sola vittoria quest’anno, a Le Mans, dove ha conquistato il suo unico 37 della stagione. Una cifra con cui altri piloti sono diventati campioni, anche se oggi sembra molto difficile conquistare il titolo vincendo una sola gara su 22.

"Firmerei subito per essere campione con una sola vittoria. Non lo sappiamo, può succedere di tutto, possono accadere mille cose, questa è una pista molto esigente e può rompersi un motore, per esempio. Si può, si può essere campioni con una sola vittoria, ma con la fiducia e la velocità che ho adesso, credo che la vittoria arriverà", ha scommesso.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il nuovo format, più esigente

Il pilota dell'Aprilia ha parlato anche del nuovo format, con l'introduzione di qualifiche. Un cambiamento che ha portato alla formazione di due fronti in griglia tra chi lo vede di buon occhio e chi lo considera molto stressante.

"È logico che ci sia disparità di opinioni, ogni persona ha il suo criterio. Personalmente penso che sarà duro ed esigente per i piloti, ma non c’è nulla che possiamo fare al riguardo, posso solo concentrarmi su ciò che posso controllare, cioè guidare e cercare di farlo nel miglior modo possibile con il nuovo format. Penso che quello attuale sia molto buono, molto completo. È chiaro che si cerca di attirare più fan, ed è possibile che ci riescano, ma per i piloti c’è più rischio e, quindi, sarà più duro. Vedremo come verrà gestito".

"In generale, l’opinione dei piloti dovrebbe contare. I team hanno fatto una buona proposta, è stata accettata e si fa. Però io credo di far parte del gruppo di quelli che pensano che i piloti dovrebbero essere uniti: senza di noi tutto questo non sarebbe possibile e il minimo sarebbe che, prima che diventi ufficiale, sapessimo quando viene introdotto un cambiamento così importante".