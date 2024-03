MotoGP | Martin firma la prima pole del 2024 in Qatar, Bastianini 3°

Jorge Martin è uscito sconfitto nel duello finale di Valencia con Pecco Bagnaia, ma questo non sembra aver scalfito minimamente la sua determinazione. Il pilota del Prima Pramac Racing infatti ha iniziato alla grande il 2024, firmando la prima pole position della stagione della MotoGP in Qatar.

Il madrileno ha polverizzato il record del tracciato di Lusail, scendendo addirittura fino a 1'50"789, quindi abbassando di circa un secondo la pole position dello scorso anno. E forse avrebbe potuto fare anche meglio se non avesse incontrato una bandiera gialla all'ultimo giro, che lo ha costretto a togliere il gas quando aveva fatto segnare due "caschi rossi" nei primi due settori.

Alla fine "Martinator" l'ha spuntata per appena 83 millesimi su un Aleix Espargaro, che proprio come nei test si è confermato la principale alternativa alle Ducati con la sua Aprilia. Il pilota di Granollers è l'unico ad aver conservato il diffusore in stile F1 sotto al codone della RS-GP tra i portacolori della Casa di Noale e questa scelta per ora sta pagando i suoi dividendi.

A completare la prima fila c'è Enea Bastianini, che a sua volta è rimasto molto vicino a Martin, chiudendo a 86 millesimi. "Bestia" ha ribadito di aver già trovato un ottimo feeling con la GP24, che sembra guidare di nuovo bene come gli riusciva con la GP22. Non è stata invece una qualifica ideale per il campione in carica Bagnaia, che ha commesso un errore, finendo largo alla penultima curva nel suo giro migliore e chiudendo così quinto, seppur a soli 139 millesimi dalla pole. Tra le altre cose, il suo poteva sembrare un track limits, ma per questa gara c'è un regolamento speciale che li punisce meno perché andando larghi si perde parecchio tempo nelle aree verniciate di rosso.

Tra le due Desmosedici del team ufficiale si è infilato anche Brad Binder, autore di un ottimo quarto tempo con la sua KTM, nonostante una scivolata alla curva 11 avvenuta mentre stava tentando di migliorarsi nel finale. Tra le altre cose, è stato proprio il suo incidente, dal quale comunque si è rialzato senza conseguenze, a costare l'ultimo giro a Martin.

Il debutto di Marc Marquez con la Ducati è stato bagnato da una seconda fila. Il nuovo arrivato nel Gresini Racing ha chiuso son il sesto tempo, a meno di due decimi dalla pole, ma si è preso anche la palma di migliore tra i piloti in sella alle "vecchie" GP23, precedendo quella di Fabio Di Giannantonio in settima posizione e quella del fratello Alex, nono. Per "Diggia" comunque si tratta di una bella conferma del potenziale mostrato a fine 2023 nella prima usicta con la Pertamina VR46.

Attenzione poi al rookie Pedro Acosta, perché il campione del mondo della Moto2 ci ha messo davvero poco a prendere le misure alla MotoGP ed è subito riuscito a piazzare la sua KTM della GasGas Tech3 in terza fila, firmando un ottimo ottavo tempo a soli 341 millesimi dalla pole di Martin. Basta pensare che a parità di moto è riuscito a fare meglio del molto più esperto Jack Miller, che scatterà 11°.

L'australiano è a cavallo di altre due Aprilia, quella di un Maverick Vinales nervoso dopo un problema tecnico che lo ha rallentato nell'ultimo turno di libere, e quella di Raul Fernandez, che ha regalato il passaggio alla Q2 alla debuttante Trackhouse Racing, ma poi nel segmento definitivo non ha mostrato tutto il suo potenziale a causa di una caduta alla curva 6.

La prima notizia che ha regalato la stagione 2024 è che, nonostante i grandi sforzi profusi nel corso dell'inverno, non ci saranno moto giapponesi nelle prime quattro file, perché nessuno è riuscita a passare il taglio per la Q2. C'è andato molto vicino Johann Zarco, tornato a vestire i colori del Team LCR, che aveva già difeso per qualche gara nel 2019. Il francese però è stato beffato per appena 11 millesimi da Miller praticamente a tempo scaduto e quindi sarà costretto a schierare la sua RC213V in 13° posizione.

Accanto a lui ci sarà Miguel Oliveira, che non è riuscito a centrare la Q2 a differenza del compagno di squadra, nonostante lui disponga della RS-GP24 e Raul invece sia ancora sull'Aprilia 2023. In quinta fila poi c'è spazio anche per Marco Bezzecchi che, dopo aver faticato abbastanza nel corso del pre-campioanto, non sembra aver ancora preso le misure alla Desmosedici GP23 della Pertamina Enduro.

Bisogna scendere fino alla sesta fila per trovare la migliore delle Yamaha, con il 2024 di Fabio Quartararo che sicuramente non è iniziato come avrebbe sperato. "El Diablo" è consapevole che serve tempo per riportare la M1 alla competitività, ma certamente sperava di fare meglio del 16° tempo. E' andata peggio al compagno Alex Rins, che è 20° e non ha potuto fare l'ultimo tentativo a causa di un problema tecnico.

Out anche le due Honda con i colori HRC, con Joan Mir che ha pagato una scivolata alla curva 16 che lo ha relegato in 17° posizione. Il nuovo arrivato Luca Marini invece ha perso tantissimo tempo per una caduta alla curva 2 nell'ultimo turno di libere ed è solo 21°. Non un grande debutto con la Casa giapponese per il marchigiano, che precede solamente Franco Morbidelli, ancora alle prese con una Ducati che non ha avuto modo di scoprire nei test invernali a causa di un trauma cranico rimediato in allenamento che gli ha imposto uno stop di diverse settimane.

Classifica Q2

Classifica Q1